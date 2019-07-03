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«Кровавый» салют, наша Победа, трагедия в России, сердце мальчишки и добрый «Печкин» - все за вчера

04.07.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

(Не)доброе утро.

В этот послепраздничный день, увы, страна будет обсуждать не парад (видели, кстати, что он делает с дорогами?) с концертом ко Дню Независимости, а вчерашний «кровавый салют». О ЧП в Минске, когда во время салюта что-то пошло не так — погибла женщина и пострадали другие люди (слава богу, что с танком, который понесло на людей на тротуаре, все закончилось хорошо) — можно почитать здесь. Сегодня, конечно, будем узнавать подробности. Пока столица в шоке.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Смотрите, какая добрая история! Бывший сельский «почтальон Печкин» почти 8 лет ухаживает за чужим сыном, который не может ходить. У Василия Степановича из деревни Дворище — свой мир: там взрослых сирот, которые попали в инвалидную коляску по нелепой случайности и оказались никому не нужны, не бросают доживать свои дни в интернатах, а принимают в свой дом. Читайте, это очень светло и трогательно.
  • И еще трогательное: вот здесь у нас история дружбы волонтера и пенсионерки. Майе Владимировне — 86, и если бы не Оксана, пожилая женщина была бы совсем одна. «Разница в возрасте у нас — несколько поколений, но несмотря на это, нам всегда есть о чем поговорить — и посмеемся вместе, и погрустим».
  • Давайте познакомим вас с трехлетним Яном Завацким — это тот маленький пациент, которому белорусские медики 11 июня сделали уникальную операцию на сердце. Она длилась 14 часов! За это время врачи сотворили чудо, а родители минута за минутой ждали хороших вестей из операционной, держа друг друга за руку. В это сложно поверить, но, чтобы маленький Ян жил дальше, его сердце пришлось остановить на 3 часа 20 минут. Как все было — в этом невероятно трогательном тексте.


  • Помните, прошлой весной на левом берегу Березины по распоряжению городских властей был демонтирован памятник курсантам Бобруйского военно-тракторного училища? Более 10 лет назад его установил местный житель Михаил Казачёнок на месте, где в 1941 году погибли 19-летние мальчишки. Однако чиновники посчитали, что самодельный памятный знак находится здесь незаконно. И наши читатели, и местные жители были возмущены — и спустя год бобруйчане все же добились того, чтобы на первой линии оборонительного рубежа, где, по предварительным подсчетам, погибло не менее 200 мальчишек, все же был установлен памятный знак. Вот репортаж с открытия, посмотрите — это все очень важно.
  • А здесь — история 20-летней проводницы на «распреде». Женя рассказала нам о том, что нельзя надевать на работу, сколько зарабатывает проводница в первый год и почему эта профессия — ее мечта.
  • Разбирались в истории студента Романа — очень интересная! Он вдруг узнал, что состоит в БРСМ, куда не вступал, и исправно отчисляет из стипендии членские взносы! Парень попытался выйти из организации и вернуть деньги. Как думаете, получилось?
  • И еще прекрасное: в Слуцком районе несколько семей приехало в доставшиеся по наследству родительские дома — а их на месте уже не было. Это называется кто-то совсем страх потерял благоустройство. Оказывается, снести дома приказал председатель сельсовета — и теперь за это ответит.
  • Из Беларуси в этот раз мы не могли увидеть полное солнечное затмение, которое произошло 2 июля — но вот вам фото из других частей земли. Зрелище, конечно, впечатляющее!


  • Хотите, расскажем, как песец «лишил ученых дара речи»? С нами тоже такое часто происходит, если честно. Знаете, чем? За два месяца он дошел от Шпицбергена до Канады — а это ой как неблизко!

О СПОРТЕ

  • В это время на Уимблдоне Виктория Азаренко разгромила австралийку Айлу Томлянович и вышла в третий раунд. В третьем круге Вика сыграет с победительницей матча между двумя первыми ракетками Румынии Симоной Халеп (7 WTA) и Михаэлой Бузэрнеску (53 WTA). Болеем за Вику дальше, она одна из наших осталась!


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Кстати. Отгремели Европейские игры, парад Независимости, и летняя жизнь страны возвращается в привычный ритм. А это значит, что наша «Экономика на пальцах» возвращается в эфир! Сегодня будем говорить о самой насущной проблеме белорусской экономики — неэффективных государственных предприятиях, вгоняющих страну в бедность. Подключайтесь в 15.25, будет интересно!

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Теги: Брест, Минск
 
 
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(Не)доброе утро. В этот послепраздничный день, увы, страна будет обсуждать не парад с концертом ко Дню Независимости, а вчерашний «кровавый салют».
 
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