«Кровавый» салют, наша Победа, трагедия в России, сердце мальчишки и добрый «Печкин» - все за вчера

А накануне страну с праздником поздравил Александр Лукашенко. Прошелся по бурно обсуждаемому закону об отсрочках: говорит, белорусы должны защищать себя сами, только так наша страна сможет остаться суверенным государством. «Вы, — говорит, — хотите в состав России? НАТО? Нет. И я не хочу». Вот здесь — вся его речь.
Появились новости по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Помните, писали о Бресте">задержании бизнесмена Виктора Лемешевского? Теперь уже известно, что КГБ возбудил уголовные дела в отношении него и еще трех человек.
Смотрите, какая добрая история! Бывший сельский «почтальон Печкин» почти 8 лет ухаживает за чужим сыном, который не может ходить. У Василия Степановича из деревни Дворище — свой мир: там взрослых сирот, которые попали в инвалидную коляску по нелепой случайности и оказались никому не нужны, не бросают доживать свои дни в интернатах, а принимают в свой дом. Читайте, это очень светло и трогательно.
И еще трогательное: вот здесь у нас история дружбы волонтера и пенсионерки. Майе Владимировне — 86, и если бы не Оксана, пожилая женщина была бы совсем одна. «Разница в возрасте у нас — несколько поколений, но несмотря на это, нам всегда есть о чем поговорить — и посмеемся вместе, и погрустим».
Помните, прошлой весной на левом берегу Березины по распоряжению городских властей был демонтирован памятник курсантам Бобруйского военно-тракторного училища? Более 10 лет назад его установил местный житель Михаил Казачёнок на месте, где в 1941 году погибли 19-летние мальчишки. Однако чиновники посчитали, что самодельный памятный знак находится здесь незаконно. И наши читатели, и местные жители были возмущены — и спустя год бобруйчане все же добились того, чтобы на первой линии оборонительного рубежа, где, по предварительным подсчетам, погибло не менее 200 мальчишек, все же был установлен памятный знак. Вот репортаж с открытия, посмотрите — это все очень важно.
А здесь — история 20-летней проводницы на «распреде». Женя рассказала нам о том, что нельзя надевать на работу, сколько зарабатывает проводница в первый год и почему эта профессия — ее мечта.
Разбирались в истории студента Романа — очень интересная! Он вдруг узнал, что состоит в БРСМ, куда не вступал, и исправно отчисляет из стипендии членские взносы! Парень попытался выйти из организации и вернуть деньги. Как думаете, получилось?
И еще прекрасное: в Слуцком районе несколько семей приехало в доставшиеся по наследству родительские дома — а их на месте уже не было. Это называется кто-то совсем страх потерялблагоустройство. Оказывается, снести дома приказал председатель сельсовета — и теперь за это ответит.
Из Беларуси в этот раз мы не могли увидеть полное солнечное затмение, которое произошло 2 июля — но вот вам фото из других частей земли. Зрелище, конечно, впечатляющее!
Хотите, расскажем, как песец «лишил ученых дара речи»? С нами тоже такое часто происходит, если честно. Знаете, чем? За два месяца он дошел от Шпицбергена до Канады — а это ой как неблизко!
О СПОРТЕ
В это время на Уимблдоне Виктория Азаренко разгромила австралийку Айлу Томлянович и вышла в третий раунд. В третьем круге Вика сыграет с победительницей матча между двумя первыми ракетками Румынии Симоной Халеп (7 WTA) и Михаэлой Бузэрнеску (53 WTA). Болеем за Вику дальше, она одна из наших осталась!
Кстати. Отгремели Европейские игры, парад Независимости, и летняя жизнь страны возвращается в привычный ритм. А это значит, что наша «Экономика на пальцах» возвращается в эфир! Сегодня будем говорить о самой насущной проблеме белорусской экономики — неэффективных государственных предприятиях, вгоняющих страну в бедность. Подключайтесь в 15.25, будет интересно!
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