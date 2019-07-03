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«Я бывшая военная - мне здесь нет милости». Репортаж из латвийской деревни на границе в Беларусью
04.07.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Деревня Шкяуне находится на латвийской границе, до Беларуси меньше 200 метров. Здесь живет 284 человека (а еще недавно было в два раза больше), есть магазин, клуб, сельсовет и даже многоэтажные дома, оттуда, кстати, видно нашу страну. Местные когда-то ездили к нам за дефицитной колбасой и конфетами, а сейчас получают огромные счета за телефон - мобильники подключаются к белорусским операторам. Мы продолжаем проект
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Леша Судников отправился в Шкяуне и поговорил с местными про русских, работу в Норвегии и жизнь на селе в Латвии.
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