«Я бывшая военная - мне здесь нет милости». Репортаж из латвийской деревни на границе в Беларусью

Источник материала: Tut.by

Деревня Шкяуне находится на латвийской границе, до Беларуси меньше 200 метров. Здесь живет 284 человека (а еще недавно было в два раза больше), есть магазин, клуб, сельсовет и даже многоэтажные дома, оттуда, кстати, видно нашу страну. Местные когда-то ездили к нам за дефицитной колбасой и конфетами, а сейчас получают огромные счета за телефон - мобильники подключаются к белорусским операторам. Мы продолжаем проект «Люди на границе» — в этот раз Леша Судников отправился в Шкяуне и поговорил с местными про русских, работу в Норвегии и жизнь на селе в Латвии.



