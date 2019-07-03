В центре Витебска появится концептуальный бизнес-центр. Два этажа займут айтишники

Источник материала: Tut.by

Здание бывшего ПТУ № 57 на улице Богдана Хмельницкого рядом с площадью Победы, которое пустовало около 10 лет, превратится в современный «концептуальный бизнес-центр», сообщает Vitebsk.biz. Так характеризуют новый объект его нынешние владельцы — полтора года назад недвижимость на аукционе приобрело предприятие «МегаЕвротекс».





— На первом этаже здания будут располагаться бутики, банк, возможно, продуктовый магазин, — рассказал заместитель гендиректора ЧТУП «МегаЕвротекс» Павел Велюго. — Второй этаж предназначен для офисов. Третий и четвертый этажи займет крупная IT-компания. В пристройке к зданию планируем открыть фитнес-центр для всей семьи с сауной, массажными и косметологическими кабинетами.

Сейчас в главном корпусе завершаются подготовительные работы к ремонту.

— В начале июня подготовили документы для проведения реконструкции. В пристройке к административному залу работы уже закончены. Основное здание колледжа пока стоит без перекрытий. Специалисты из Полоцка проверили состояние несущей части здания.

Павел Велюго отметил, что объект планируют сдать в эксплуатацию в июне 2021 года. Во дворе бывшего учебного заведения также хотят построить стоянку для служебного транспорта.