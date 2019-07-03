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Глава Минздрава рассказал о состоянии раненых при ЧП во время салюта: двое в больнице

04.07.2019 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медицинская помощь была незамедлительно оказана всем пострадавшим во время ЧП, случившегося в ходе праздничного салюта. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось, — рассказал глава ведомства.

Пяти пострадавшим медики оказали помощь на месте, люди были доставлены в ближайшие городские больницы. В приемный покой медучреждений обратились еще трое пациентов с легкими ранениями осколками стекол.

Караник подтвердил, что двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения, находятся в стационаре. «У одного из них — ранение щеки, у другого — травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет», — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Медицинская помощь была незамедлительно оказана всем пострадавшим во время ЧП, случившегося в ходе праздничного салюта. Об этом сообщил министр здравоохранения...
 
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