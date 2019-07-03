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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП во время салюта в Минске
04.07.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Беларуси.
По делу выдвинуты и отрабатываются версии о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
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По данным СК, пострадали не менее 10 человек.
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