Может, попробуем жить по-человечески?

Источник материала: Единство

Иногда грешным делом кажется, что люди поражены каким-то болезненным азартом: побыстрее загадить территорию дворов хламом и ждать: как быстро коммунальщики уберут это безобразие? Не исключаю, кстати, что среди жалобщиков могут найтись и те, кто является «автором» создания стихийных свалок.

Проблемой мусора озабочен не только наш город и страна в целом, над таким же вопросом «государственные мужи» ломали головы во многих странах, пока, наконец, не пришли к выводу: если люди не внемлют добрым словам и уговорам, выход только один — наказывать их рублем, да пожестче.

Вот только несколько показательных примеров, которые и нашей стране пора брать на вооружение.

Еще совсем недавно Китай захлебывался в «море» свалок бытового мусора. Но несколько лет назад здесь решили, что перестроить менталитет людей могут только материальные взыскания, и ввели систему штрафов, в том числе за нежелание правильно сортировать мусор. Попробуй здесь свалить весь мусор в один пакет, и тут же получишь квиток с внушительной суммой штрафа. А вынести крупногабаритный мусор и бросить его у подъезда или контейнеров никому и в голову не придет.

Сингапур является едва ли не образцом чистоты и порядка. А все потому, что граждане хорошо усвоили правила, нарушение которых чревато основательной потерей семейного бюджета. Кроме запрета сорить на улицах, здесь запрещено кормить голубей, жевать жвачку, перекусывать на улице, переносить пахучие продукты и овощи. Эти требования распространяются и на иностранцев. Принцип для своих и чужих один: нарушил — плати, попался на нарушениях несколько раз — добро пожаловать в тюрьму. А штрафы здесь постоянно растут. Один из самых «щадящих» — 1000 сингапурских долларов. Переведите эту цифру в доллары США, и вам гарантировано изумление.

В Австралии штрафы еще круче. Никто не станет препятствовать, если вы захотите свалить мусор в кучу у дома. Правда, ваше желание будет иметь вполне конкретную цену — 7500 австралийских долларов. И не надейтесь, что вас никто не увидит, здесь принято «стучать». Да и на сайтах правительственных органов видное место занимает ссылка, призывающая оставлять сообщения о том, если кто-то где-то мусорит. И, говорят, пустым этот раздел не бывает.

Чемпионом по величине штрафов является Япония. Шутка ли: за нерассортированный бытовой мусор, выброшенный «мимо» контейнеров, виновный обязан заплатить 10 миллионов иен (примерно 100 тысяч USD). В придачу к этому второй дополнительный «бонус» в виде 5 лет тюрьмы. Не удивляйтесь поэтому, что каждый японец самостоятельно и тщательно сортирует мусор. Причем ежедневное расписание предписывает выбрасывать только один вид отходов. Иначе – штраф!

А как со штрафами в соседних европейских странах?

Австрия тоже ввела драконовские меры в отношении любителей насорить. Здесь никто и мысли не допускает, чтобы бросить на асфальт окурок или пустую пивную банку. Если же вас застанут за таким неприглядным занятием, оштрафуют на 90 евро. Причем это касается и иностранцев.

Швейцария всегда была богатой и дорогой страной, и даже в системе штрафов преуспела доказать свое превосходство. За нарушение законодательных актов обращения с отходами вы расстанетесь с 1000 швейцарских франков. Если выкинете мусор не в специальном пакете, приготовьтесь выложить 300 франков. Если же «случайно» забудете на улице крупногабаритный мусор, можете и вовсе попасть в «долговую яму», такое «удовольствие» потянет на 20000 франков. И не забудьте на всякий случай: в разных кантонах мусор сортируется на 4-7 сортов. Поленились сортировать? Штраф облегчит вашу платежную карточку.

Система штрафов в Ирландии сурова и неумолима, как сама природа этой далекой страны. Если у вас завелись лишние 5000 евро, вы смело можете складировать крупногабаритный мусор там, где вздумается. Правда, еще и отсидеть придется целый год, но, как вы догадываетесь, совсем не в кресле…

В США величина «мусорных» штрафов зависит от законодательства штатов. Там, где опасаются лесных пожаров, за выброшенный из окна автомобиля окурок можно даже попасть на «нары». Однако есть и одно общее для всех штатов требование: обязательно отделять пищевые отходы от всех прочих.

Как видите, проблему с мусором можно решить быстро и радикально. И, на мой взгляд, уже давно пора воспользоваться опытом других стран. Правда, еще теплится надежда, что наши люди одумаются и попробуют жить по-человечески. А вдруг понравится?

Вера ПРОТАСЕВИЧ