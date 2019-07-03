ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 21 районе Беларуси

04.07.2019 09:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 21 районе Беларуси
Фото из архива

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на утро 4 июля, больше всего запретов по-прежнему действует в Брестской области: для посещения закрыты леса 15 из 16 районов. Исключение составляет лишь Столинский район. Нельзя посещать леса также в пяти районах Минской области (Пуховичском, Узденском, Столбцовском, Воложинском и Любанском) и Поставском районе Витебской области.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе (http://www.mlh.by/maps/map.php). Карта оперативно обновляется.

За нарушение запрета предусмотрена ответственность. Это может быть предупреждение или штраф до 25 базовых величин по ст. 15.29 КоАП (одна базовая величина - Br25,5). Если в результате пострадает лес или торфяник, сумма штрафа может возрасти вдвое.

Согласно Лесному кодексу решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимают местные распорядительные и исполнительные органы. Ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды: когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры. Введение запрета на посещение лесов - мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 21 районе Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Может, попробуем жить по-человечески?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика