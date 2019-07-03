Кто готовил вчерашний салют и сколько людей от него пострадало?

БДГ собрала всю имеющуюся на данный момент информацию о ЧП, которое случилось в Минске накануне. Напомним, что салют к Дню независимости закончился трагично.

Накануне перед салютом государственные СМИ рассказали, что салют в честь Дня независимости готовила Минская военная комендатура. Там обещали удивить зрителей «новыми фейерверочными изделиями». Тем временем, СК уже возбудил уголовное дело, а медики рассказали о точном числе пострадавших.

Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в репортаже командир патрульной роты комендантского батальона старший лейтенант Алексей Круглик, планировалось применить «новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали». Он также отметил, что во время салюта будут реализованы ве необходимые меры безопасности: в радиусе 500 метров выставили оцепление.

Однако уже сегодня Минобороны распространило информацию о том, что заряды, которые использовались 3 июля в Минске, применялись и ранее.

Напомним, что накануне вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались валютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею погибла женщина.

По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрывов фейерверков в Минске. Как сообщается на сайте СК, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости», - говорится в сообщении СК. Сообщается, что расследованием будет заниматься следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по г. Минску и УСК по Минской области.

На данный момент выдвинуты и отрабатываются четыре версии произошедшего:

неисправность салютных установок,

неисправность фейерверочных изделий,

неправильное заряжание салютных установок,

неправильная эксплуатация салютных установок.

Сообщается, что идет расследование: собираются все технические материалы, свидетельства очевидцев.

Фото: СК