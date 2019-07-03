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Кто готовил вчерашний салют и сколько людей от него пострадало?
04.07.2019 10:16 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
БДГ собрала всю имеющуюся на данный момент информацию о ЧП, которое случилось в Минске накануне. Напомним, что салют к Дню независимости закончился трагично.
Накануне перед салютом государственные СМИ рассказали, что салют в честь Дня независимости готовила Минская военная комендатура. Там обещали удивить зрителей «новыми фейерверочными изделиями». Тем временем, СК уже возбудил уголовное дело, а медики рассказали о точном числе пострадавших.
Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в
Однако уже сегодня Минобороны распространило информацию о том, что заряды, которые использовались 3 июля в Минске, применялись и ранее.
Напомним, что накануне вечером в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались валютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею
По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту взрывов фейерверков в Минске. Как сообщается на сайте СК, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
«По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости», -
На данный момент выдвинуты и отрабатываются четыре версии произошедшего:
Сообщается, что идет расследование: собираются все технические материалы, свидетельства очевидцев.
Фото: СК
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БДГ собрала всю имеющуюся на данный момент информацию о ЧП, которое случилось в Минске накануне. Напомним, что салют к Дню независимости закончился трагично.
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