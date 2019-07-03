|
Власти приглашают витеблян на собрание - обсудить торговлю алкоголем в парке на Витьбе
04.07.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти предлагают горожанам обсудить торговлю алкоголем в парке имени Фрунзе на набережной Витьбы. Всех неравнодушных приглашают в субботу, 6 июля, в администрацию Октябрьского района на открытое обсуждение этого вопроса,
В 2014 году горисполком по просьбам витеблян
Горожане создали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрание состоится 6 июля в 10.00 в актовом зале администрации Октябрьского района (улица Смоленская, 9, первый этаж).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)