Власти приглашают витеблян на собрание - обсудить торговлю алкоголем в парке на Витьбе

Источник материала: Tut.by

Власти предлагают горожанам обсудить торговлю алкоголем в парке имени Фрунзе на набережной Витьбы. Всех неравнодушных приглашают в субботу, 6 июля, в администрацию Октябрьского района на открытое обсуждение этого вопроса, сообщает горисполком.

Собрание состоится 6 июля в 10.00 в актовом зале администрации Октябрьского района (улица Смоленская, 9, первый этаж).

В 2014 году горисполком по просьбам витеблян ограничил продажу спиртного в зоне отдыха на Витьбе — в летних кафе здесь продавали только пиво. Однако в этом году в них снова появился крепкий алкоголь.

Горожане создали электронную петицию о том, чтобы власти вернули запрет на торговлю алкоголем в парке. Ее подписали более 400 человек.