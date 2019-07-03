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Минобороны о ЧП во время салюта: Пострадавших среди военных нет

04.07.2019 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Министерстве обороны сообщили, что во время ЧП на салюте в День независимости из военных никто не пострадал.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Пострадавших среди военных нет, — сообщила TUT.BY Наталья Гаврусик, официальный представитель Минобороны.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова.

Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия, причины которого устанавливаются, погибла 64-летняя женщина — по неподтвержденным данным, металлический осколок попал ей в шею.

По информации СК, во время ЧП, пострадало не менее 10 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 УК РБ (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).



 
Теги: Минск
 
 
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В Министерстве обороны сообщили, что в время салюта на День независимости из военных никто не пострадал.
 
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