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Минобороны о ЧП во время салюта: Пострадавших среди военных нет
04.07.2019 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве обороны сообщили, что во время ЧП на салюте в День независимости из военных никто не пострадал.
— Пострадавших среди военных нет, — сообщила TUT.BY Наталья Гаврусик, официальный представитель Минобороны.
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия, причины которого устанавливаются, погибла 64-летняя женщина — по неподтвержденным данным, металлический осколок попал ей в шею.
По информации СК, во время ЧП,
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В Министерстве обороны сообщили, что в время салюта на День независимости из военных никто не пострадал.
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