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В минском аэропорту задержали гражданина Грузии с поддельным паспортом

04.07.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском аэропорту задержали гражданина Грузии с поддельным паспортом. Это был пассажир рейса Стамбул-Минск, сообщает сайт Госпогранкомитета.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пограничники заметили в документе одного из пассажиров рейса Стамбул — Минск признаки подделки. Спецпроверка подтвердила: фотография в паспорте на имя 43-летнего гражданина Армении была заменена.

Вскоре установили личность нарушителя — это 33-летний гражданин Грузии. Мужчине запрещен въезд в Беларусь.

Против задержанного начали административный процесс за незаконное пересечение границы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до двух лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Это был пассажир рейса Стамбул-Минск, сообщает сайт Госпогранкомитета
 
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