Источник материала: Tut.by

В минском аэропорту задержали гражданина Грузии с поддельным паспортом. Это был пассажир рейса Стамбул-Минск, сообщает сайт Госпогранкомитета.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пограничники заметили в документе одного из пассажиров рейса Стамбул — Минск признаки подделки. Спецпроверка подтвердила: фотография в паспорте на имя 43-летнего гражданина Армении была заменена.

Вскоре установили личность нарушителя — это 33-летний гражданин Грузии. Мужчине запрещен въезд в Беларусь.

Против задержанного начали административный процесс за незаконное пересечение границы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до двух лет.