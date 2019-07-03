|
В минском аэропорту задержали гражданина Грузии с поддельным паспортом
04.07.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минском аэропорту задержали гражданина Грузии с поддельным паспортом. Это был пассажир рейса Стамбул-Минск,
Пограничники заметили в документе одного из пассажиров рейса Стамбул — Минск признаки подделки. Спецпроверка подтвердила: фотография в паспорте на имя 43-летнего гражданина Армении была заменена.
Вскоре установили личность нарушителя — это 33-летний гражданин Грузии. Мужчине запрещен въезд в Беларусь.
Против задержанного начали административный процесс за незаконное пересечение границы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного документа. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до двух лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это был пассажир рейса Стамбул-Минск, сообщает сайт Госпогранкомитета
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)