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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июля из-за сильного ветра

04.07.2019 11:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июля из-за сильного ветра
Фото из архива

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью местами, утром и днем во многих районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 13-14. Днем будет 13-19 градусов выше нуля, по югу - до плюс 23.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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