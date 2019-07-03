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В этом году в Гродненском районе построят три станции обезжелезивания
04.07.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в Гродненском районе построят три станции обезжелезивания, а до 2025 года в регионе появится 16 таких комплексов,
В этом месяце начнется строительство станции обезжелезивания в деревне Житомля.
Мощности станции обезжелезивания хватит, чтобы обеспечить качественной водой жителей всего населенного пункта.
Жаловались на плохую воду и жители пригородных Коробчиц. Люди
Они появятся в агрогородках Путришки и Ратичи. А вообще до 2025 года в Гродненском районе планируется построить 16 станций обезжелезивания.
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В этом месяце начнется строительство станции обезжелезивания в деревне Житомля. Объект планируют сдать в эксплуатацию в сентябре.
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