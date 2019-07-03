Источник материала: Tut.by

В этом году в Гродненском районе построят три станции обезжелезивания, а до 2025 года в регионе появится 16 таких комплексов, сообщает «Перспектива».



Фото: pixabay.com

В этом месяце начнется строительство станции обезжелезивания в деревне Житомля.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. Сейчас, согласно лабораторным исследованиям, вода в Житомле не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа — превышение в 3−4 раза. Данную тему местные жители поднимали не раз.

Мощности станции обезжелезивания хватит, чтобы обеспечить качественной водой жителей всего населенного пункта.

Жаловались на плохую воду и жители пригородных Коробчиц. Люди рассказывали что из-под крана течет «жижа» и «чача». Особенно остро проблема стоит в летний период: люди поливают огороды, наполняют бассейны. Но в этом году в Коробчицах строительство новой станции не запланировано.

Они появятся в агрогородках Путришки и Ратичи. А вообще до 2025 года в Гродненском районе планируется построить 16 станций обезжелезивания.