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В этом году в Гродненском районе построят три станции обезжелезивания

04.07.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Гродненском районе построят три станции обезжелезивания, а до 2025 года в регионе появится 16 таких комплексов, сообщает «Перспектива».


Фото: pixabay.com

В этом месяце начнется строительство станции обезжелезивания в деревне Житомля.
Объект планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. Сейчас, согласно лабораторным исследованиям, вода в Житомле не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа — превышение в 3−4 раза. Данную тему местные жители поднимали не раз.

Мощности станции обезжелезивания хватит, чтобы обеспечить качественной водой жителей всего населенного пункта.

Жаловались на плохую воду и жители пригородных Коробчиц. Люди рассказывали что из-под крана течет «жижа» и «чача». Особенно остро проблема стоит в летний период: люди поливают огороды, наполняют бассейны. Но в этом году в Коробчицах строительство новой станции не запланировано.

Они появятся в агрогородках Путришки и Ратичи. А вообще до 2025 года в Гродненском районе планируется построить 16 станций обезжелезивания.

 
 
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В этом месяце начнется строительство станции обезжелезивания в деревне Житомля. Объект планируют сдать в эксплуатацию в сентябре.
 
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