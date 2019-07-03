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Житель Столина помог задержать бесправника с 2,8 промилле на мотоцикле

04.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Житель Столина помог задержать бесправника с 2,8 промилле на мотоцикле

Житель Столина помог задержать бесправника с 2,8 промилле на мотоцикле
Житель Столина помог задержать бесправника с 2,8 промилле на мотоцикле. об этом сообщает Наталия Милюкова Старший инспектор ГАиП ГАИ УВД.

Житель Столина вместе с семьей возвращался из Пинска по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин».  Во время движения, недалеко от деревни Глинка, мужчина заметил, что автомобили медленно движутся за мотоциклистом, который на дороге виляет из стороны в сторону.

Поведение мотоциклиста насторожило водителя. Он незамедлительно принял решение узнать, что происходит и почему мотоциклист так себя ведет на проезжей части, предположив о плохом самочувствии водителя мототранспорта. Поравнявшись с мотоциклом «ММВЗ», мужчина приоткрыл форточку и попросил мотоциклиста остановиться, на что последний согласился. Подойдя к водителю, столинчанин понял, что мотоциклист пьян. Отвлекая мужчину разговорами, сознательный гражданин по телефону связался с сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД, которые незамедлительно выбыли в указанном направлении.

В ходе медицинского освидетельствования установлено, что в выдыхаемом воздухе 33-летнего жителя деревни Городная – 2,8 промилле алкоголя, а также мотоциклист не имеет водительского удостоверения.  

В отношении пьяного бесправника составлены административные протоколы (за управление ТС в состоянии опьянения и не имея права управления), мотоцикл доставлен на штрафстоянку. 

Благодаря сознательности жителя райцентра возможно удалось предотвратить тяжкие последствия. Неадекватное поведение на дороге пьяного мотоциклиста могло привести к трагедии на дороге.  

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этих фактах по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

Вероника ГЕЙДЕН

фото ОГАИ Столинского РОВД

 
 
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Житель Столина помог задержать бесправника с 2,8 промилле на мотоцикле. об этом сообщает Наталия Милюкова Старший инспектор ГАиП ГАИ УВД. Житель Столина
 
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