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В Минске возобновлен суд над 17 обвиняемыми в распространении наркотиков

04.07.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский городской суд 4 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении 41 человека за распространение наркотических средств, передает БелаПАН.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Обвиняемые разделены на три группы, каждую из них судят отдельно. В первой 17 человек. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 285 ― создание преступной организации либо участие в ней, ст. 328 ― незаконный оборот наркотиков организованной группой, ст. 233 ― незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере).

Эту группу уже начинали судить 10 июня, однако после первого заседания судья взял самоотвод, поэтому рассмотрение дела было назначено заново.

Процесс проходит в здании суда Московского района столицы под председательством судьи Людмилы Семахиной.

Все обвиняемые находятся в "клетке". Зал охраняет большое количество милиционеров, бойцов СОБР в черных масках.

Среди обвиняемых 22-летняя гражданка России.

По версии следователей, преступная организация действовала с 2015 года, поставляла  в Беларусь смесь семян мака и маковой соломки для дальнейшей перепродажи. Руководителем группы, согласно обвинению, был 48-летний минчанин. Сырье для изготовления наркотика поставляли из Украины и России на законспирированные склады. В Беларуси смесь фасовали и продавали. Следователи установили 54 эпизода поставок общей массой около 14 тонн. На имущество обвиняемых стоимостью 159 тысяч рублей наложен арест.

 
 
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Минский городской суд 4 июля начал рассмотрение уголовного дела в отношении 41 человека за распространение наркотических средств, передает БелаПАН.
 
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