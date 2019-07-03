Надругался и забрал пять рублей. СК рассказал о дерзком изнасиловании в Гомеле

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины из Буда-Кошелевского района, обвиняемого в совершении ряда преступлений на территории Гомеля. Подробности сообщает СК.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

18 марта этого года обвиняемый приехал в Гомель из России, где последние пять лет отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ночь с 18 на 19 марта мужчина решил отметить свое освобождение. Со случайным прохожим он выпил и поехал с ним искать женщин. Оказавшись на улице Советской возле остановки «Университет», обвиняемый избил 33-летнюю женщину: наносил ей удары по различным частям тела, хватал за волосы и одежду, бил ее об остановку.

Вечером 25 марта возле дома на улице Ефремова мужчина в присутствии посторонних совершил хулиганские действия в отношении 29-летней прохожей.



Фото: СК

Через пару часов после этого возле дома на проспекте Космонавтов он внезапно напал на 20-летнюю девушку. Как TUT.BY сообщал ранее , жительница Речицы, студентка одного из гомельских колледжей, возвращалась домой в съемную квартиру. Уже около подъезда кто-то нанес ей сильный удар по голове, от которого она потеряла сознание. Затем неизвестный оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру, где изнасиловал. После забрал у нее пять рублей, и, убежав с места преступления, потратил их в игровом клубе на пиво и сигареты.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Ранее 33-летний мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилования — в Беларуси и России. Впервые он надругался над женщиной, когда ему было 16 лет. В Беларуси он также был судим за кражи, угон, особо злостное хулиганство, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

Сейчас ему предъявлены обвинения в хулиганстве, злостном хулиганстве, иных действиях сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угроз его применения, изнасиловании, разбое.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.