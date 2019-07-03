Россиянин избил минчанина, показавшего ему дорогу и ограбил девочку, которая играла в переходе

Источник материала: Tut.by

Ограбить 14 летнюю девочку, избить отзывчивого мужчину успел в Минске россиянин, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщает столичная милиция.

Первый пострадавший от действий злоумышленника обратился на линию 102. 33-летний мужчина сообщил, что его избили, а потом похитили сумку с мобильным телефоном и деньгами. Накануне вечером к нему подошел молодой человек и попросил показать дорогу к одному из столичных заведений, потому что сам не местный. В одном из дворов злоумышленник набросился на попутчика и ударил ногой по голове и туловищу. Минчанин потерял сознание, нападавший забрал его сумку и сбежал.

Еще одной потерпевшей оказалась 14-летняя девочка. Подросток играла в переходе на музыкальном инструменте, когда к ней подошел незнакомый мужчина и выхватил кошелек (в нем было 45 рублей) из сумки, которая стояла рядом с музыкантом. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить приметы подозреваемого.

Спустя непродолжительное время похожего мужчину оперативники заметили на скамейке возле одного из столичных заведений. Милиционеры предложили пройти в ближайший райотдел внутренних дел для разбирательств, мужчина согласился, но потом попытался сбежать. Его задержали. При себе у злоумышленника был похищенный телефон.

Оказалось, что это 28-летний житель Российской Федерации. Он приехал в Минск автобусом накануне II Европейских игр. Без денег, он ночевал на техническом этаже многоквартирного жилого дома и подрабатывал хищением имущества. Мужчина находится в федеральном розыске Российской Федерации, не раз судим за разбой и кражи в России. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

Материалы проверки передали в Центральный районный отдел Следственного комитета по Минску, где действиям россиянина дадут правовую оценку.