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Окна, выбитые в результате ЧП во время салюта, восстановят 4 июля
04.07.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Восстановить окна, пострадавшие во время ЧП на праздничном салюте, необходимо максимально оперативно, по возможности уже сегодня, 4 июля. Такое поручение руководству ЖКХ Центрального района и Минскремстрой, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», дал на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
По последним данным речь идет о 10 окнах в 4 квартирах на улице Червякова. Кроме того, в кратчайшие сроки окна восстановят и в спорткомплексе «Динамо» на улице Даумана. Это также предстоит сделать 4 июля.
Напомним, вчера во время салюта в честь Дня Независимости Беларуси
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По последним данным речь идет о 10 окнах в 4 квартирах на улице Червякова. Кроме того, в кратчайшие сроки окна восстановят и в спорткомплексе «Динамо» на улице...
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