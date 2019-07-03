ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Окна, выбитые в результате ЧП во время салюта, восстановят 4 июля

04.07.2019 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Восстановить окна, пострадавшие во время ЧП на праздничном салюте, необходимо максимально оперативно, по возможности уже сегодня, 4 июля. Такое поручение руководству ЖКХ Центрального района и Минскремстрой, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», дал на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По последним данным речь идет о 10 окнах в 4 квартирах на улице Червякова. Кроме того, в кратчайшие сроки окна восстановят и в спорткомплексе «Динамо» на улице Даумана. Это также предстоит сделать 4 июля.

Напомним, вчера во время салюта в честь Дня Независимости Беларуси произошло ЧП с пострадавшими от осколков фейерверка, одна женщина погибла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последним данным речь идет о 10 окнах в 4 квартирах на улице Червякова. Кроме того, в кратчайшие сроки окна восстановят и в спорткомплексе «Динамо» на улице...
 
Новости дня
Новости общества
 
Может, попробуем жить по-человечески?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика