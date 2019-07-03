Окна, выбитые в результате ЧП во время салюта, восстановят 4 июля

Источник материала: Tut.by

Восстановить окна, пострадавшие во время ЧП на праздничном салюте, необходимо максимально оперативно, по возможности уже сегодня, 4 июля. Такое поручение руководству ЖКХ Центрального района и Минскремстрой, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», дал на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По последним данным речь идет о 10 окнах в 4 квартирах на улице Червякова. Кроме того, в кратчайшие сроки окна восстановят и в спорткомплексе «Динамо» на улице Даумана. Это также предстоит сделать 4 июля.

Напомним, вчера во время салюта в честь Дня Независимости Беларуси произошло ЧП с пострадавшими от осколков фейерверка, одна женщина погибла.