|
Закупали намного дороже. В Барановичах ветеринары переплатили посредникам почти 300 тысяч бюджетных рублей
04.07.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель управляющего и главный ветврач госпредприятия в Барановичах закупали у посредников ветеринарные препараты в два раза дороже их стоимости,
Главный ветврач комплекса по выращиванию свиней в 2017 году организовал покупку ветпрепаратов у частной фирмы по необоснованной высокой цене. Переплата составила почти 92 тысячи рублей.
С января 2018 года по февраль 2019 года аналогичными закупками у той же фирмы-посредника занимался заместитель управляющего производственного участка данного предприятия. Поскольку цена приобретенных ветпрепаратов была в 2−2,5 раза выше их реальной стоимости, госпредприятие переплатило коммерческой фирме почти 204 тысячи рублей.
В результате бюджету причинен ущерб на сумму 296 тысяч рублей.
В отношении двух бывших сотрудников барановичского предприятия и коммерсантов возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закупали намного дороже. В Барановичах ветеринары переплатили посредникам почти 300 тысяч бюджетных рублей
Заместитель управляющего и главный ветврач госпредприятия в Барановичах закупали у посредников ветеринарные препараты в два раза дороже их стоимости.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)