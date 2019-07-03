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Закупали намного дороже. В Барановичах ветеринары переплатили посредникам почти 300 тысяч бюджетных рублей

04.07.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель управляющего и главный ветврач госпредприятия в Барановичах закупали у посредников ветеринарные препараты в два раза дороже их стоимости, сообщает Комитет Госконтроля.

Главный ветврач комплекса по выращиванию свиней в 2017 году организовал покупку ветпрепаратов у частной фирмы по необоснованной высокой цене. Переплата составила почти 92 тысячи рублей.

С января 2018 года по февраль 2019 года аналогичными закупками у той же фирмы-посредника занимался заместитель управляющего производственного участка данного предприятия. Поскольку цена приобретенных ветпрепаратов была в 2−2,5 раза выше их реальной стоимости, госпредприятие переплатило коммерческой фирме почти 204 тысячи рублей.

В результате бюджету причинен ущерб на сумму 296 тысяч рублей.

В отношении двух бывших сотрудников барановичского предприятия и коммерсантов возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

 
 
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Заместитель управляющего и главный ветврач госпредприятия в Барановичах закупали у посредников ветеринарные препараты в два раза дороже их стоимости.
 
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