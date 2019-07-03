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Осколки весом в килограмм и цветы на месте гибели женщины во время салюта в Минске

04.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 4 июля следователи, эксперты и комиссия Министерства обороны продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия в районе стелы «Минск — город-герой», в результате которого погибла женщина и пострадали 10 человек.


500-метровая зона оцеплены, журналистов в нее не пропускают. Но даже за границами зоны разбросаны осколки и элементы зарядов.




Этот металлический осколок, по ощущениям корреспондента, весит около килограмма.



На месте, где погибла 64-летняя женщина, лежит букет цветов.


Неподалеку от него корреспондент TUT.BY нашла кусок упаковки от фейерверка. На нем указан производитель — российская компания ОАО «Пиро-Росс». В Министерстве обороны подтвердили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены именно в этой фирме.


В здании спорткомплекса «Динамо» на улице Даумана взрывной волной выбило стекла. Сегодня коммунальники и спасатели очищали поврежденные оконные проемы от остатков стекла. Новые стекла вставят уже сегодня.



Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 4 июля следователи, эксперты и комиссия Министерство обороны продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия в районе стелы «Минск - город-герой», в...
 
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