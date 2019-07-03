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Осколки весом в килограмм и цветы на месте гибели женщины во время салюта в Минске
04.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 4 июля следователи, эксперты и комиссия Министерства обороны продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия в районе стелы «Минск — город-герой», в результате которого погибла женщина и пострадали 10 человек.
500-метровая зона оцеплены, журналистов в нее не пропускают. Но даже за границами зоны разбросаны осколки и элементы зарядов.
Этот металлический осколок, по ощущениям корреспондента, весит около килограмма.
На месте, где погибла 64-летняя женщина, лежит букет цветов.
Неподалеку от него корреспондент TUT.BY нашла кусок упаковки от фейерверка. На нем указан производитель — российская компания ОАО «Пиро-Росс». В Министерстве обороны подтвердили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены
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Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
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В Министерстве обороны
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Утром 4 июля следователи, эксперты и комиссия Министерство обороны продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия в районе стелы «Минск - город-герой», в...
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