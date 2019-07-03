Появилась спецтехника, начались работы. Что строят на берегу Двины в Новополоцке

Источник материала: Tut.by

Возле парка культуры и отдыха в Новополоцке, на берегу Западной Двины, работает спецтехника. Gorod214.by выяснил , что именно там строят.



Фото: polack_new

Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства горисполкома Полина Усович рассказала, что возле парка появится смотровая площадка. Сейчас на берегу расчищают место, завозят грунт. В местной администрации надеются закончить строительство уже этим летом.