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Появилась спецтехника, начались работы. Что строят на берегу Двины в Новополоцке

04.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле парка культуры и отдыха в Новополоцке, на берегу Западной Двины, работает спецтехника. Gorod214.by выяснил, что именно там строят.


Фото: polack_new

Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства горисполкома Полина Усович рассказала, что возле парка появится смотровая площадка. Сейчас на берегу расчищают место, завозят грунт. В местной администрации надеются закончить строительство уже этим летом.

 
 
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Возле парка культуры и отдыха в Новополоцке, на берегу Западной Двины, работает спецтехника.
 
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