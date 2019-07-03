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Появилась спецтехника, начались работы. Что строят на берегу Двины в Новополоцке
04.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле парка культуры и отдыха в Новополоцке, на берегу Западной Двины, работает спецтехника. Gorod214.by
Заместитель начальника отдела архитектуры и строительства горисполкома Полина Усович рассказала, что возле парка появится смотровая площадка. Сейчас на берегу расчищают место, завозят грунт. В местной администрации надеются закончить строительство уже этим летом.
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Возле парка культуры и отдыха в Новополоцке, на берегу Западной Двины, работает спецтехника.
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