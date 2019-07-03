Девушка из Витебска поставляла в Россию проституток, а оттуда в Беларусь везла и распространяла наркотики

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали 24-летнюю горожанку, которую обвиняют в организации занятия проституцией, сопряженной с вывозом за пределы государства, и сбыте наркотиков, сообщает милиция региона.

По данным милиции, 24-летняя девушка сама длительное время была проституткой, работала в разных странах. А затем стала вербовать жительниц Витебской области для занятия проституцией в России. Задержали ее при попытке вывоза за границу 20-летней девушки.

Возбуждено уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства.

В милиции отмечают, что свой канал вербовки и переправки девушек за границу в качестве «живого товара» попыталась наладить и одна из жертв деятельности подозреваемой.

Оперативники также установили, что подозреваемая вместе с 32-летним жителем России распространяла в Витебской области наркотики и психотропы, в том числе и среди завербованных ими женщин. У одной из жертв обнаружили амфетамин.