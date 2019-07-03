Имена на обелиске

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Двухметровый бетонный памятник, установленный в далеком 1947 году, условно делился на три части. Верх венчал металлический конусообразный шпиль с пятиконечной звездой. В средней части обелиска помещалось фотографическое изображение молодого офицера, и ниже надпись: «Спите спокойно, прославленные артиллеристы. Родина вас не забудет». В нижней части имелась мемориальная доска с именами четырех воинов и надписью: «Здесь похоронены павшие смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками за счастье и независимость нашей советской Родины». На первый взгляд – ничего необычного, если бы не вмурованные в бетон… два артиллерийских снаряда. Боеприпасы демонстрировали без лишних слов, что капитан, младший сержант и рядовые воевали в артиллерии – роде войск, который на фронте не напрасно называли «богом войны».

Молодого офицера звали Георгий Иванович Мелехин, 1920 года рождения. Уроженец приморского города Владивостока еще до войны окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище. С июля 1941-го офицер воевал в действующей армии, прошел военными дорогами Западный, Брянский, 1-й Прибалтийский фронты. Служил в должности начальника разведки, помощника начальника штаба, командира батареи 403-го пушечного артиллерийского полка в составе прославленной 11-й гвардейской армии генерал-полковника К. Н. Галицкого. «На счету разведки полка, руководимой капитаном Мелехиным, – говорится в представлении офицера к ордену, – десятки разведанных, а затем подавленных и уничтоженных полком артиллерийских и минометных батарей противника. Разведка полка, а вместе с ней и капитан Мелехин, как правило, во всех операциях при продвижении нашей пехоты сопровождает ее, разведывает узлы сопротивления противника, подходящие резервы и отходящие части его, вызывает и корректирует огонь полка, подавляя узлы сопротивления, рассеивая резервы, уничтожая живую силу и технику врага, тем самым срывая планы организованного сопротивления или отхода противника при продвижении наших частей». В августе 1943-го артиллерист был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, а в январе 1944-го удостоен ордена Красной Звезды.

В преддверии Белорусской наступательной операции под кодовым названием «Багратион» на базе 403-го и 537-го артполков была сформирована 149-я армейская пушечная артиллерийская бригада, начальником разведки которой назначили Георгия Мелехина. От успешности организации и проведения артиллерийской разведки, полноты и достоверности сведений об огневых точках противника зависела точность и эффективность огня артиллерии наступающих войск. В противном случае неизбежен перерасход боеприпасов и бесцельное их использование, что неминуемо ведет к увеличению потерь личного состава. В конечном итоге посеянная неуверенность в войсках может вызвать провал всего наступления. Как правило, подобные бригады предназначались для ведения борьбы против вражеской артиллерии, составляя армейскую артиллерийскую подгруппу дальнего действия (сокр. АДД). При прорыве немецкой обороны восточнее Орши офицер, возглавив разведку АДД-8, «точно разведал с подчиненными ему силами 16 артбатарей противника, которые были в период артподготовки подавлены нашей артиллерией». Не лишним будет сказать, что в период боев на Витебщине капитан Мелехин и его подчиненные воевали во 2-м гвардейском Тацинском танковом корпусе, освобождавшем Борисовщину.

Через несколько дней войска 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта приблизились к Березине: предстояло трудное форсирование реки. Из журнала боевых действий армии за период с 1 по 30 июня 1944 года: «…29 июня преследование противника развивалось весьма успешно. Отдельные разрозненные отряды противника численностью 100-400 человек отходили вдоль минского шоссе на Борисов, не оказывая организованного сопротивления. Более крупные отряды, имевшие в своем составе артиллерию (от одной до двух батарей), самоходные орудия (2-4 орудия), будучи настигнуты передовыми отрядами, предпринимали попытки к сопротивлению. В этих случаях завязывались непродолжительные бои, кончавшиеся обычно разгромом противника».

30 июня капитан со своей разведгруппой выехал на выполнение очередного боевого задания, из которого он и еще трое разведчиков не вернулись. Обстоятельства их гибели у деревни Дубени до конца не выяснены. Возможно, разведчиков обстреляли отступавшие немцы, или машина попала под артиллерийский/минометный огонь, стала мишенью для авиации противника. Жители деревни вспоминали, что за околицей шел упорный бой, после которого на поле остались сгоревшие машины и убитые немецкие солдаты.

Погибших артиллеристов похоронили в центре деревни на берегу озера. Несколько слов об однополчанах капитана Мелехина:

Младший сержант Курочкин Кузьма Егорович. Родился в 1917 году. Из Твери. Старший разведчик-наблюдатель (корректировщик);

Рядовой Рынгач Иван Игнатьевич. Родился на Полтавщине в 1920 году. Разведчик-наблюдатель;

Рядовой Василенко Сергей Никитович. Родился на Орловщине в 1911 году. Шофер.

Все трое были удостоены медалей «За отвагу», одной из наиболее почитаемых наград среди солдат-фронтовиков. Мелехин, Рынгач и Курочкин, сражаясь в 403-м артиллерийском полку, хорошо знали друг друга едва ли не с первых месяцев войны, а Василенко прежде служил в 537-м

артполку.

За бои на белорусской земле начальник разведки 149-й армейской пушечно-артиллерийской Краснознаменной бригады капитан Георгий Мелехин был награжден орденом Красного Знамени. Посмертно.

Сельчане присматривали и ухаживали за могилой воинов-освободителей. Через год-другой из Харькова в Дубени приехала мать Георгия. Таисия Константиновна рассказала о своем муже и их единственном сыне. Постановлениями 1946/47 годов мелкие захоронения планировалось «укрупнить» путем создания больших братских могил, устроенных в близлежащем крупном населенном пункте или центре сельсовета. Женщина упросила председателя Бытчанского сельского Совета не тревожить покой сына и его боевых товарищей.

…В первой половине 1980-х республика готовилась достойно встретить 40-летие Великой Победы. Борисовское районное отделение Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры совместно с местными сельсоветами предприняло поэтапную замену «эстетически устаревших» памятников. Вскоре наступила очередь Дубеней. Обелиск «со снарядами» демонтировали в 1983-м, заменив его типовой гранитной стелой.

Александр Балябин, историк, археограф Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева