Заседание штаба по подготовке к «Дажынкам»

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Анатолий Михайлович обратил внимание присутствующих на наиболее проблемные вопросы, которые требуют от руководителей соответствующих служб принятия незамедлительных мер для их успешного решения. В частности, требуется согласование с проектной организацией отдельных моментов по строительству новой школы. Поднимался вопрос оптимизации затрат на ремонт городского Дворца культуры и перераспределения на эти цели средств с других

объектов.

На заседании штаба указывалось на недостаточные темпы работ по капитальному и текущему ремонту запланированных жилых домов, а также замене тепловых сетей собственными силами УП «Жилье». В этой связи председателем облисполкома дано поручение завершить все работы по текущему ремонту 15 домов до 1 августа, а по капитальному ремонту 21 дома – до 1 сентября.

Обращалось внимание на ускорение работ по благоустройству дворовых территорий и ликвидации несанкционированных свалок крупногабаритных отходов. Председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев сообщил, что для вывоза крупногабаритного мусора из числа работников УП «Жилье» сформированы две группы. А для выявления нарушителей общепринятого порядка избавления от такого мусора установлено 5 фотоловушек и 3 видеокамеры, которыми уже зафиксировано несколько случаев. Указывалось и на необходимость принятия строгих мер к водителям, которые ставят машины на зеленых газонах и в других не предназначенных для этих целей местах.