ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание штаба по подготовке к «Дажынкам»

04.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Анатолий Михайлович обратил внимание присутствующих на наиболее проблемные вопросы, которые требуют от руководителей соответствующих служб принятия незамедлительных мер для их успешного решения. В частности, требуется согласование с проектной организацией отдельных моментов по строительству новой школы. Поднимался вопрос оптимизации затрат на ремонт городского Дворца культуры и перераспределения на эти цели средств с других
объектов.
На заседании штаба указывалось на недостаточные темпы работ по капитальному и текущему ремонту запланированных жилых домов, а также замене тепловых сетей собственными силами УП «Жилье». В этой связи председателем облисполкома дано поручение завершить все работы по текущему ремонту 15 домов до 1 августа, а по капитальному ремонту 21 дома – до 1 сентября.
Обращалось внимание на ускорение работ по благоустройству дворовых территорий и ликвидации несанкционированных свалок крупногабаритных отходов. Председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев сообщил, что для вывоза крупногабаритного мусора из числа работников УП «Жилье» сформированы две группы. А для выявления нарушителей общепринятого порядка избавления от такого мусора установлено 5 фотоловушек и 3 видеокамеры, которыми уже зафиксировано несколько случаев. Указывалось и на необходимость принятия строгих мер к водителям, которые ставят машины на зеленых газонах и в других не предназначенных для этих целей местах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялось очередное заседание штаба по подготовке Борисова к проведению областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2019» под руководством председателя Минского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Россиянин избил минчанина, показавшего ему дорогу и ограбил девочку, которая играла в переходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика