Калыска талентаў-2019

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В мероприятии приняли участие около 260 мальчишек и девчонок из 16 районов Минской области, среди которых юные артисты и мастера из Борисовского района – участники образцового фольклорного коллектива «Весялінка» Метчанского СДК и кружков декоративно-прикладного искусства районных учреждений культуры.

Начался праздник одновременно на двух площадках. Конкурс фольклорных коллективов открыл образцовый фольклорный коллектив «Весялінка», который смог окунуть зрителей в чудесный мир сельских Медотских развлечений на разный вкус: первое – музыкальное, где ребята продемонстрировали зрителям навыки коллективной игры на шумовых музыкальных инструментах, исполнили белорусские народные частушки; второе – танцевальное. Хоровод «Лён, наш ляночак» ждал зрителей в третьем, хороводном развлечении. Сердце наполнялось гордостью за наших ребят, которые с большим желанием и старанием пытались донести до зрителей всю красоту и самобытность народных традиций Медотчины, традиций своего края. Выступление коллектива было отмечено жюри дипломом ІІ степени «За высокий уровень исполнительского мастерства, творческий вклад в развитие любительского творчества».

На второй площадке, в зеленой парковой зоне, проходил конкурс декоративно-прикладного искусства, где юные мастера соревновались в мастерстве соломоплетения, резьбы по дереву, лепки из глины, ткачества, вышивки, бисероплетения, росписи по ткани, стеклу, дереву, плетения лаптей. На протяжении трёх часов ребята работали над конкурсными изделиями, проявляя свою фантазию и творческое вдохновение. Среди большого количества участников конкурса свои умения и навыки показали наши талантливые юные керамисты – Анастасия Криницкая (кружок «Керамика» ГУК РЦНТ, руководитель Е.Л.Полиновский) и Варвара Колендо (мастерская по керамике ЦТК, руководитель В.А. Колендо). Жюри по достоинству оценило их творчество. Анастасия Криницкая награждена дипломом І степени «За сохранение и развитие традиционного наследия своего региона, лучшую коллекцию домашних работ». Дипломом ІІ степени «За вклад в развитие традиционного наследия и творческий подход к выполнению художественного керамического изделия» отмечена работа Варвары Колендо.

Ещё одни юные дарования из Борисова – Майя Пивоварова и Виктория Силич (кружок «Скарбніца»Печинского ГДК, руководитель А.А.Машкетова) представили на конкурс работы в номинации «Художественный текстиль».Жюри отметили яркие плетеные коврики, панно, текстильные игрушки – изделия, создающие в доме атмосферу комфорта, тепла и уюта. Юные мастерицы получили дипломы праздника-конкурса. Дипломом І степени награждена Майя Пивоварова, Виктория Силич отмечена дипломом ІІ степени«За вклад в развитие традиционного наследия и творческий подход к выполнению художественного изделия из текстиля».

Мы поздравляем наших ребят с творческими достижениями! Благодаря таким праздникам открываются новые имена, новые таланты, развиваются и приумножаются народные традиции, прививается любовь к родному белорусскому. Это сложно, но очень важно и нужно.