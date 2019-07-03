ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калыска талентаў-2019

04.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В мероприятии приняли участие около 260 мальчишек и девчонок из 16 районов Минской области, среди которых юные артисты и мастера из Борисовского района – участники образцового фольклорного коллектива «Весялінка» Метчанского СДК и кружков декоративно-прикладного искусства районных учреждений культуры.

Начался праздник одновременно на двух площадках. Конкурс фольклорных коллективов открыл образцовый фольклорный коллектив «Весялінка», который смог окунуть зрителей в чудесный мир сельских Медотских развлечений на разный вкус: первое – музыкальное, где ребята продемонстрировали зрителям навыки коллективной игры на шумовых музыкальных инструментах, исполнили белорусские народные частушки; второе – танцевальное. Хоровод «Лён, наш ляночак» ждал зрителей в третьем, хороводном развлечении. Сердце наполнялось гордостью за наших ребят, которые с большим желанием и старанием пытались донести до зрителей всю красоту и самобытность народных традиций Медотчины, традиций своего края. Выступление коллектива было отмечено жюри дипломом ІІ степени «За высокий уровень исполнительского мастерства, творческий вклад в развитие любительского творчества».

На второй площадке, в зеленой парковой зоне, проходил конкурс декоративно-прикладного искусства, где юные мастера соревновались в мастерстве соломоплетения, резьбы по дереву, лепки из глины, ткачества, вышивки, бисероплетения, росписи по ткани, стеклу, дереву, плетения лаптей. На протяжении трёх часов ребята работали над конкурсными изделиями, проявляя свою фантазию и творческое вдохновение. Среди большого количества участников конкурса свои умения и навыки показали наши талантливые юные керамисты – Анастасия Криницкая (кружок «Керамика» ГУК РЦНТ, руководитель Е.Л.Полиновский) и Варвара Колендо (мастерская по керамике ЦТК, руководитель В.А. Колендо). Жюри по достоинству оценило их творчество. Анастасия Криницкая награждена дипломом І степени «За сохранение и развитие традиционного наследия своего региона, лучшую коллекцию домашних работ». Дипломом ІІ степени «За вклад в развитие традиционного наследия и творческий подход к выполнению художественного керамического изделия» отмечена работа Варвары Колендо.

Ещё одни юные дарования из Борисова – Майя Пивоварова и Виктория Силич (кружок «Скарбніца»Печинского ГДК, руководитель А.А.Машкетова) представили на конкурс работы в номинации «Художественный текстиль».Жюри отметили яркие плетеные коврики, панно, текстильные игрушки – изделия, создающие в доме атмосферу комфорта, тепла и уюта. Юные мастерицы получили дипломы праздника-конкурса. Дипломом І степени награждена Майя Пивоварова, Виктория Силич отмечена дипломом ІІ степени«За вклад в развитие традиционного наследия и творческий подход к выполнению художественного изделия из текстиля».

Мы поздравляем наших ребят с творческими достижениями! Благодаря таким праздникам открываются новые имена, новые таланты, развиваются и приумножаются народные традиции, прививается любовь к родному белорусскому. Это сложно, но очень важно и нужно.

http://borisov.minsk-region.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июня в г. Клецке прошёл четвёртый областной праздник-конкурс детского творчества «Калыска талентаў».
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске возобновлен суд над 17 обвиняемыми в распространении наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика