Проблемы детей, мячей и пожилых. И не только…

Источник материала: Единство

Странно, но случается, что люди старшего возраста напрочь забывают и о своей юности, и о шалостях своих детей, которые вряд ли ходили на улице только строевым шагом и разговаривали шепотом. А теперь с жалобой на слишком, по их мнению, шумных детей очень взрослые жители приходят на прием к председателю райисполкома Г.И. Денгалеву.

С просьбой урезонить детвору и перенести песочницу в другое место явился Н. – житель д. 30 по ул. Ватутина. Председатель исполкома дипломатично разъяснил мужчине, что оснований для переноса детской площадки в целом и песочницы в частности нет. Все атрибуты для активного отдыха подрастающего поколения установлены в соответствии с нормами. Да и в целом эта проблема явно надуманная.

Другое дело — жалоба на неприглядную площадку для складирования железобетона: со временем планируется ее перенести в другое место.

Внимания заслуживает и такая проблема: сосед по дому ведет асоциальный образ жизни, в квартире, где складирует мешки с мусором, развел антисанитарию, из-за чего в подъезде ощущаются неприятные запахи. На замечания не реагирует, и, обеспокоенные таким поведением, жильцы просят принять меры.

Г.И. Денгалев поручил руководителям ЦГиЭ, РУВД, УП «Жилье» создать комиссию, выехать на место, разобраться в ситуации и взять решение этого непростого вопроса на контроль.

Председатель гаражного кооператива «Тюльпан» И.А. Митькина попросила содействия в установке биотуалета. Заявительница считает, что это необходимо, прежде всего, для водителей маршруток и автобусов АП-3, которые, приезжая на конечную остановку у кооператива, выбрасывают мусор и справляют естественные надобности у

гаражей.

Председатель райисполкома напомнил, что такая тема поднималась во время его встречи с председателями гаражных кооперативов Борисова. Тогда им было рекомендовано навести порядок и чистоту на закрепленной территории, установить забор, КПП с шлагбаумом и видеонаблюдение, облагородить внешний вид гаражей. Эти меры позволили бы сократить количество безобразий, на которые сетуют председатели ГК. Однако ни одна из рекомендаций до сих пор не оказалась востребованной и

выполненной.

Председатель райисполкома поручил руководству АП-3 проработать вопрос установки биотуалета, а гаражному кооперативу – благоустроить занимаемые площади.

Супруги Волохович из аг. Старо-Борисов поделились своей проблемой: несколько лет назад на улице, где они приобрели участок под строительство частного дома, начали прокладывать центральную канализацию. Жильцы надеялись подключиться к ней, но напрасно: работы окончены не были.

Как выяснилось в ходе обсуждения, согласно действующему законодательству, все работы по подключению к центральной канализации должны финансировать жители.

Жительница д. 57 по ул. Орджоникидзе М.Н. Харламова от имени соседей по дому озвучила целый список проблем, касающихся благоустройства двора. Справедливости ради надо сказать, что точно такой же или даже гораздо больший список недочетов можно составить почти по каждой дворовой территории за редким исключением.

К сожалению, сразу все дворы привести в «божеский вид» не представляется возможным: на это не хватает ни финансовых, ни людских ресурсов. Поэтому придется набраться терпения и подождать своей очереди. Но не сидеть в ожидании безучастно, а постараться своими силами облагородить двор. Где-то скамейку или песочницу отремонтировать, газон травкой засеять, клумбу разбить, повлиять всем миром на нерадивых соседей, которые выбрасывают мусор прямо на землю. В общем, было бы желание!

А пока Г.И. Денгалев поручил УП «Жилье» до конца августа отремонтировать козырек на одном из подъездов, завезти во двор грунт, привести в порядок детскую площадку. А вот с асфальтированием придется подождать: на 2019 год двор в программу благоустройства не включен.

Такие же обстоятельные ответы и аргументированные разъяснения, пути решения проблем получили все записавшиеся в этот день на прием. Некоторые вопросы решались на месте, для рассмотрения других необходимо какое-то время. Руководителям профильных отделов и организаций для содействия горожанам поставлены соответствующие задачи.

Вера НИКОЛАЕВА