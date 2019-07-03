Снова праздник. В субботу будет Купалье в Александрии: чем займут гостей и как туда добраться

Источник материала: Tut.by

Купалье будут отмечать на малой родине президента в ближайшие выходные, 6 и 7 июля. «Купалье» («Александрия собирает друзей») по традиции пройдет на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей в агрогородке Александрия. Рассказываем, что будет и как туда добраться.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом году празднование Купалья в Александрии пройдет в десятый раз. И главной решили сделать тему малой родины (да, опять!). Кроме белорусов, в празднике будут участвовать коллективы из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, сообщили в Могилевском облисполкоме.

Ожидается, что на праздник традиционно приедет и Александр Лукашенко, однако получить официальную информацию от пресс-секретаря президента Натальи Эймонт TUT.BY не удалось. Ждут на празднике также министра культуры Юрия Бондаря, министра информации Александра Карлюкевича, заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, а также руководителей различных ведомств.

Торговые ряды и общепит будут работать с 14.00 и до полуночи. А в самую короткую ночь года на Купалье в Александрии пройдет дискотека.

Для удобства посетителей будут работать волонтеры, камеры хранения и пункт обмена валют. На территории Александрии будет обустроен импровизированный палаточный лагерь. Автостоянки будут организованы по автодороге Орша — Шклов — Могилев (Р76), в деревне Межник и городском поселке Копысь.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Программа праздника

6 июля, суббота

14.00 — 24.00 — работа тематических площадок и аттракционов. Можно будет посмотреть и купить работы ремесленников, посмотреть на работу старинного печатного станка, увидеть продукцию ОАО «Минский тракторный завод». Пройдут выставки-презентации региональных фестивалей и праздников и презентация молодежных проектов.

14.00−21.00 — работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился президент Беларуси Александр Лукашенко, в Александрийской средней школе Шкловского района и краеведческом музее.

17.00, 19.00 — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».

Малая концертная площадка

14.00 — 17.30 — концерты творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц, детских коллективов и выступление ансамбля песни и танца «Медуница» Могилевской областной филармонии;

18.00 — 18.30 — церемония открытия республиканского праздника «Купалле» («Александрыя збірае сяброў»);

18.30 — 20.20 — эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии

19.20 — 19.50 — демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им. Кулагина.

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

14.00 — 14.45 — музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку»;

14.45 — 15.30 — концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT»;

15.30 — 17.00 — конкурсная программа «Мiс Купалiнка»;

17.00 — 20.30 — концерт творческих коллективов регионов Беларуси, бардовской песни.

Главная концертная площадка

21.30 — 23.00 — гала-концерт с участием Анатолия Ярмоленко, Александра Солодухи, Инны Афанасьевой, Алены Ланскойя, Искуи Абалян, Льва Лещенко, Тины Кароль.

23.00 — 23.10 — праздничный фейерверк, лазерное шоу.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

7 июля, воскресенье

Малая концертная площадка

00.00 — 03.00 — дискотека с участием групп «Леприконсы», «Nuteki» и ведущих ди-джеев Беларуси.

Главная концертная площадка

11.00 — 13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области;

14.00 − 15.20 — концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

Малая концертная площадка

15.20 — 15.50 — музыкальная программа с участием оркестра народных инструментов им. Иванова;

16.00 — 17.00 — музыкально-танцевальная программа солистов Могилевской областной филармонии.

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

11.00 — 14.00 — мастер-классы по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению и др;

14.00 — 14.15 — старт молодежного квеста;

14.15 — 15.20 — фестиваль красок на празднике «Купалле»;

15.20 — 17.00 — концерт;

13.30 — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».

Как добраться



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ

по маршруту Могилев-Копысь

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание отправления со станции Могилев прибытия на станцию Копысь (Александрия) 6 июля 6564 Могилев-Орша 08.50 10.06 Везде 6566 Могилев-Копысь 10.27 11.40 Везде Дополнительный 6964 Могилев-Копысь 12.55 13.46 Только Шклов Дополнительный 6568 Могилев-Орша 13.03 14.09 Кроме о.п.Низовцы 6392 Могилев-Орша 14.44 15.51 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 6968 Могилев-Копысь 15.50 16.43 Только Шклов Дополнительный 770 Могилев-Орша 16.50 17.31 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 706 Могилев-Полоцк 17.12 17.53 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6570 Могилев-Орша 17.24 18.37 Везде 634 Коммунары-Гродно 18.15 19.10 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса 6970 Могилев-Копысь 19.00 19.59 Только Рыжковичи, Шклов Дополнительный 6572 Могилев-Орша 20.50 21.55 Кроме о.п.Низовцы 7 июля 602 Гомель-Полоцк 02.12 03.01 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса 606 Брест-Витебск 06.22 07.20 Только Шклов 6562 Могилев-Орша 06.30 07.41 Кроме о.п.Низовцы 6564 Могилев-Орша 08.50 10.06 Везде 6566 Могилев-Копысь 10.27 11.40 Везде Дополнительный 6568 Могилев-Орша 13.03 14.09 Кроме о.п.Низовцы 6392 Могилев-Орша 14.44 15.51 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 770 Могилев-Орша 16.50 17.31 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 706 Могилев-Полоцк 17.12 17.53 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6970 Могилев-Копысь 19.00 19.59 Только Рыжковичи, Шклов Дополнительный 6572 Могилев-Орша 20.50 21.55 Кроме о.п.Низовцы

по маршруту Копысь-Могилев

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание отправления со станции Копысь (Александрия) прибытия на станцию Могилев 6 июля 705 Полоцк-Могилев 10.10 10.54 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6391 Орша-Могилев 12.27 13.50 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 769 Орша-Могилев 12.50 13.33 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 6567 Орша-Могилев 15.52 17.02 Кроме о.п.Низовцы 6969 Копысь-Могилев 17.01 18.18 Везде Дополнительный 6569 Орша-Могилев 17.56 19.08 Везде 605 Витебск-Брест 19.12 20.01 Только Шклов 6971 Копысь-Могилев 20.15 21.03 Только Шклов Дополнительный 6571 Орша-Могилев 21.02 22.08 Кроме о.п.Низовцы 6973 Копысь-Могилев 23.25 00.36 Везде Дополнительный 7 июля 6961 Копысь-Могилев 00.17 01.03 Только Шклов Дополнительный 601 Полоцк-Гомель 00.26 01.14 Только Шклов Дополнительный 6963 Копысь-Могилев 00.46 01.37 Только Шклов Дополнительный 6965 Копысь-Могилев 03.20 04.09 Только Шклов Дополнительный 6561 Орша-Могилев 05.46 06.52 Кроме о.п.Низовцы 6563 Орша-Могилев 09.34 10.42 Везде 705 Полоцк-Могилев 10.10 10.54 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6391 Орша-Могилев 12.27 13.50 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 769 Орша-Могилев 12.50 13.33 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 6567 Орша-Могилев 15.52 17.02 Кроме о.п.Низовцы 6569 Орша-Могилев 17.56 19.08 Везде 605 Витебск-Брест 19.12 20.01 Только Шклов 6971 Копысь-Могилев 20.15 21.03 Только Шклов Дополнительный 6571 Орша-Могилев 21.02 22.08 Кроме о.п.Низовцы 6973 Копысь-Могилев 23.25 00.36 Везде Дополнительный

по маршруту Орша-Копысь

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание отправления со станции Орша прибытия на станцию Копысь (Александрия) 6 июля 6563 Орша-Могилев 08.55 09.33 Везде 705 Полоцк-Могилев 09.42 10.09 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6391 Орша-Могилев 11.45 12.26 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 769 Орша-Могилев 12.20 12.49 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 6967 Орша-Копысь 12.50 13.26 Везде Дополнительный 6567 Орша-Могилев 15.12 15.48 Кроме о.п.Низовцы 6569 Орша-Могилев 17.11 17.51 Везде 605 Витебск-Брест 18.31 19.08 Только Шклов 6571 Орша-Могилев 20.24 21.01 Кроме о.п.Низовцы 601 Полоцк-Гомель 23.49 00.24 Шклов Дополнительный

7 июля 6561 Орша-Могилев 05.09 05.45 Кроме о.п.Низовцы 6563 Орша-Могилев 08.55 09.33 Везде 705 Полоцк-Могилев 09.42 10.09 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6391 Орша-Могилев 11.45 12.26 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 769 Орша-Могилев 12.20 12.49 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 6567 Орша-Могилев 15.12 15.48 Кроме о.п.Низовцы 6569 Орша-Могилев 17.11 17.51 Везде 605 Витебск-Брест 18.31 19.08 Только Шклов 6571 Орша-Могилев 20.24 21.01 Кроме о.п.Низовцы

по маршруту Копысь-Орша

№ поезда Маршрут следования Время Остановки на участке Могилев-Орша Примечание отправления со станции Копысь (Александрия) прибытия на станцию Орша 6 июля 6722 Копысь-Орша 13.45 14.25 Везде Дополнительный 6568 Могилев-Орша 14.14 14.54 Кроме о.п.Низовцы 6392 Могилев-Орша 15.52 16.31 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 770 Могилев-Орша 17.32 18.02 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 706 Могилев-Полоцк 17.54 18.21 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6570 Могилев-Орша 18.44 19.32 Везде 634 Коммунары-Гродно 19.01 19.52 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса 6572 Могилев-Орша 21.59 22.38 Кроме о.п.Низовцы 6972 Копысь-Орша 23.37 00.16 Кроме о.п.Александрия Дополнительный 7 июля 602 Гомель-Полоцк 03.05 03.36 Только Шклов Дополнительный межрегиональных линий экономкласса 6962 Копысь-Орша 04.45 05.24 Везде Дополнительный 6562 Могилев-Орша 07.45 08.25 Везде 6564 Могилев-Орша 10.10 10.52 Везде 6568 Могилев-Орша 14.14 14.54 Кроме о.п.Низовцы 6392 Могилев-Орша 15.52 16.31 Кроме о.п.Низовцы Дополнительный 770 Могилев-Орша 17.32 18.02 Только Шклов Дополнительный региональных линий бизнес-класса 706 Могилев-Полоцк 17.54 18.21 Только Шклов, о.п.Александрия Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса 6570 Могилев-Орша 18.44 19.32 Везде 6572 Могилев-Орша 21.59 22.38 Кроме о.п.Низовцы



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

6 июля

Маршрут «Могилев — Александрия» через Шклов

Отправление автобуса АВ «Могилев» 10.50, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30 АС «Шклов» (до д. Александрия) 11.40, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.50, 15.50, 16.20 прибытие в д. Александрия 12.30, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.40, 16.40, 17.10

Маршрут «Александрия — Могилев» через Шклов

Отправление автобуса д. Александрия 20.00, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.10 (3 автобуса) АС «Шклов» (до г. Могилев) 20.50, 00.50, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 04.00 (3 автобуса) прибытие в г. Могилев 21.40, 01.40, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.50 (3 автобуса)

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Копысь

Отправление автобуса АС «Шклов» 09.00, 16.45 д. Александрия 09.50, 17.35

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Межник

Отправление автобуса АС «Шклов» 17.00, 18.40 д. Александрия 17.50, 00.00 до Могилева

7 июля

Маршрут «Могилев — Александрия» через Шклов

Отправление автобуса АВ «Могилев» 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00 АС «Шклов» (до д. Александрия) 08.20, 08.5,0 09.20, 09.50, 11.50 прибытие в д. Александрия 09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 12.40

Маршрут «Александрия — Могилев» через г. Шклов

Отправление автобуса д. Александрия 16.00, 17.30 (4 автобуса) АС «Шклов» (до Могилева) 16.50, 18.20 (4 автобуса) прибытие в Могилев 17.40, 19.10 (4 автобуса)

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Копысь

Отправление автобуса АС «Шклов» 09.00, 16.45 д. Александрия 09.50, 17.35

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Межник

Отправление автобуса АС «Шклов» 12.40 д. Александрия 16.50