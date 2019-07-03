Снова праздник. В субботу будет Купалье в Александрии: чем займут гостей и как туда добраться

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Tut.by
Купалье будут отмечать на малой родине президента в ближайшие выходные, 6 и 7 июля. «Купалье» («Александрия собирает друзей») по традиции пройдет на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей в агрогородке Александрия. Рассказываем, что будет и как туда добраться.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В этом году празднование Купалья в Александрии пройдет в десятый раз. И главной решили сделать тему малой родины (да, опять!). Кроме белорусов, в празднике будут участвовать коллективы из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, сообщили в Могилевском облисполкоме.
Ожидается, что на праздник традиционно приедет и Александр Лукашенко, однако получить официальную информацию от пресс-секретаря президента Натальи Эймонт TUT.BY не удалось. Ждут на празднике также министра культуры Юрия Бондаря, министра информации Александра Карлюкевича, заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, а также руководителей различных ведомств.
Торговые ряды и общепит будут работать с 14.00 и до полуночи. А в самую короткую ночь года на Купалье в Александрии пройдет дискотека.
Для удобства посетителей будут работать волонтеры, камеры хранения и пункт обмена
валют. На территории Александрии будет обустроен импровизированный палаточный лагерь. Автостоянки будут организованы по автодороге Орша — Шклов — Могилев (Р76), в деревне Межник и городском поселке Копысь.
Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Программа праздника
6 июля, суббота
14.00 — 24.00 — работа тематических площадок и аттракционов. Можно будет посмотреть и купить работы ремесленников, посмотреть на работу старинного печатного станка, увидеть продукцию ОАО «Минский тракторный завод». Пройдут выставки-презентации региональных фестивалей и праздников и презентация молодежных проектов.
14.00−21.00 — работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился президент Беларуси Александр Лукашенко, в Александрийской средней школе Шкловского района и краеведческом музее.
17.00, 19.00 — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».
Малая концертная площадка
14.00 — 17.30 — концерты творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц, детских коллективов и выступление ансамбля песни и танца «Медуница» Могилевской областной филармонии;
18.00 — 18.30 — церемония открытия республиканского праздника «Купалле» («Александрыя збірае сяброў»);
18.30 — 20.20 — эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии
19.20 — 19.50 — демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им. Кулагина.
Концертная площадка народного творчества и творчества молодых
14.00 — 14.45 — музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку»;
14.45 — 15.30 — концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT»;
15.30 — 17.00 — конкурсная программа «Мiс Купалiнка»;
17.00 — 20.30 — концерт творческих коллективов регионов Беларуси, бардовской песни.
Главная концертная площадка
21.30 — 23.00 — гала-концерт с участием Анатолия Ярмоленко, Александра Солодухи, Инны Афанасьевой, Алены Ланскойя, Искуи Абалян, Льва Лещенко, Тины Кароль.
23.00 — 23.10 — праздничный фейерверк, лазерное шоу.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY 7 июля, воскресенье
Малая концертная площадка
00.00 — 03.00 — дискотека с участием групп «Леприконсы», «Nuteki» и ведущих ди-джеев Беларуси.
Главная концертная площадка
11.00 — 13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области;
14.00 − 15.20 — концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».
Малая концертная площадка
15.20 — 15.50 — музыкальная программа с участием оркестра народных инструментов им. Иванова;
16.00 — 17.00 — музыкально-танцевальная программа солистов Могилевской областной филармонии.
Концертная площадка народного творчества и творчества молодых
11.00 — 14.00 — мастер-классы по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению и др;
14.00 — 14.15 — старт молодежного квеста;
14.15 — 15.20 — фестиваль красок на празднике «Купалле»;
15.20 — 17.00 — концерт;
13.30 — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».
Как добраться
Фото: Денис Васильков, TUT.BY РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ
по маршруту Могилев-Копысь
№ поезда
Маршрут следования
Время
Остановки на участке Могилев-Орша
Примечание
отправления со станции Могилев
прибытия на станцию Копысь (Александрия)
6 июля
6564
Могилев-Орша
08.50
10.06
Везде
6566
Могилев-Копысь
10.27
11.40
Везде
Дополнительный
6964
Могилев-Копысь
12.55
13.46
Только Шклов
Дополнительный
6568
Могилев-Орша
13.03
14.09
Кроме о.п.Низовцы
6392
Могилев-Орша
14.44
15.51
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
6968
Могилев-Копысь
15.50
16.43
Только Шклов
Дополнительный
770
Могилев-Орша
16.50
17.31
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706
Могилев-Полоцк
17.12
17.53
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6570
Могилев-Орша
17.24
18.37
Везде
634
Коммунары-Гродно
18.15
19.10
Только Шклов
Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
6970
Могилев-Копысь
19.00
19.59
Только Рыжковичи, Шклов
Дополнительный
6572
Могилев-Орша
20.50
21.55
Кроме о.п.Низовцы
7 июля
602
Гомель-Полоцк
02.12
03.01
Только Шклов
Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
606
Брест-Витебск
06.22
07.20
Только Шклов
6562
Могилев-Орша
06.30
07.41
Кроме о.п.Низовцы
6564
Могилев-Орша
08.50
10.06
Везде
6566
Могилев-Копысь
10.27
11.40
Везде
Дополнительный
6568
Могилев-Орша
13.03
14.09
Кроме о.п.Низовцы
6392
Могилев-Орша
14.44
15.51
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
770
Могилев-Орша
16.50
17.31
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706
Могилев-Полоцк
17.12
17.53
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6970
Могилев-Копысь
19.00
19.59
Только Рыжковичи, Шклов
Дополнительный
6572
Могилев-Орша
20.50
21.55
Кроме о.п.Низовцы
по маршруту Копысь-Могилев
№ поезда
Маршрут следования
Время
Остановки на участке Могилев-Орша
Примечание
отправления со станции Копысь (Александрия)
прибытия на станцию Могилев
6 июля
705
Полоцк-Могилев
10.10
10.54
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391
Орша-Могилев
12.27
13.50
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
769
Орша-Могилев
12.50
13.33
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6567
Орша-Могилев
15.52
17.02
Кроме о.п.Низовцы
6969
Копысь-Могилев
17.01
18.18
Везде
Дополнительный
6569
Орша-Могилев
17.56
19.08
Везде
605
Витебск-Брест
19.12
20.01
Только Шклов
6971
Копысь-Могилев
20.15
21.03
Только Шклов
Дополнительный
6571
Орша-Могилев
21.02
22.08
Кроме о.п.Низовцы
6973
Копысь-Могилев
23.25
00.36
Везде
Дополнительный
7 июля
6961
Копысь-Могилев
00.17
01.03
Только Шклов
Дополнительный
601
Полоцк-Гомель
00.26
01.14
Только Шклов
Дополнительный
6963
Копысь-Могилев
00.46
01.37
Только Шклов
Дополнительный
6965
Копысь-Могилев
03.20
04.09
Только Шклов
Дополнительный
6561
Орша-Могилев
05.46
06.52
Кроме о.п.Низовцы
6563
Орша-Могилев
09.34
10.42
Везде
705
Полоцк-Могилев
10.10
10.54
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391
Орша-Могилев
12.27
13.50
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
769
Орша-Могилев
12.50
13.33
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6567
Орша-Могилев
15.52
17.02
Кроме о.п.Низовцы
6569
Орша-Могилев
17.56
19.08
Везде
605
Витебск-Брест
19.12
20.01
Только Шклов
6971
Копысь-Могилев
20.15
21.03
Только Шклов
Дополнительный
6571
Орша-Могилев
21.02
22.08
Кроме о.п.Низовцы
6973
Копысь-Могилев
23.25
00.36
Везде
Дополнительный
по маршруту Орша-Копысь
№ поезда
Маршрут следования
Время
Остановки на участке Могилев-Орша
Примечание
отправления со станции Орша
прибытия на станцию Копысь (Александрия)
6 июля
6563
Орша-Могилев
08.55
09.33
Везде
705
Полоцк-Могилев
09.42
10.09
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391
Орша-Могилев
11.45
12.26
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
769
Орша-Могилев
12.20
12.49
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6967
Орша-Копысь
12.50
13.26
Везде
Дополнительный
6567
Орша-Могилев
15.12
15.48
Кроме о.п.Низовцы
6569
Орша-Могилев
17.11
17.51
Везде
605
Витебск-Брест
18.31
19.08
Только Шклов
6571
Орша-Могилев
20.24
21.01
Кроме о.п.Низовцы
601
Полоцк-Гомель
23.49
00.24
Шклов
Дополнительный
7 июля
6561
Орша-Могилев
05.09
05.45
Кроме о.п.Низовцы
6563
Орша-Могилев
08.55
09.33
Везде
705
Полоцк-Могилев
09.42
10.09
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6391
Орша-Могилев
11.45
12.26
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
769
Орша-Могилев
12.20
12.49
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
6567
Орша-Могилев
15.12
15.48
Кроме о.п.Низовцы
6569
Орша-Могилев
17.11
17.51
Везде
605
Витебск-Брест
18.31
19.08
Только Шклов
6571
Орша-Могилев
20.24
21.01
Кроме о.п.Низовцы
по маршруту Копысь-Орша
№ поезда
Маршрут следования
Время
Остановки на участке Могилев-Орша
Примечание
отправления со станции Копысь (Александрия)
прибытия на станцию Орша
6 июля
6722
Копысь-Орша
13.45
14.25
Везде
Дополнительный
6568
Могилев-Орша
14.14
14.54
Кроме о.п.Низовцы
6392
Могилев-Орша
15.52
16.31
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
770
Могилев-Орша
17.32
18.02
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706
Могилев-Полоцк
17.54
18.21
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6570
Могилев-Орша
18.44
19.32
Везде
634
Коммунары-Гродно
19.01
19.52
Только Шклов
Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
6572
Могилев-Орша
21.59
22.38
Кроме о.п.Низовцы
6972
Копысь-Орша
23.37
00.16
Кроме о.п.Александрия
Дополнительный
7 июля
602
Гомель-Полоцк
03.05
03.36
Только Шклов
Дополнительный межрегиональных линий экономкласса
6962
Копысь-Орша
04.45
05.24
Везде
Дополнительный
6562
Могилев-Орша
07.45
08.25
Везде
6564
Могилев-Орша
10.10
10.52
Везде
6568
Могилев-Орша
14.14
14.54
Кроме о.п.Низовцы
6392
Могилев-Орша
15.52
16.31
Кроме о.п.Низовцы
Дополнительный
770
Могилев-Орша
17.32
18.02
Только Шклов
Дополнительный региональных линий бизнес-класса
706
Могилев-Полоцк
17.54
18.21
Только Шклов, о.п.Александрия
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса
6570
Могилев-Орша
18.44
19.32
Везде
6572
Могилев-Орша
21.59
22.38
Кроме о.п.Низовцы
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
6 июля
Маршрут «Могилев — Александрия» через Шклов
Отправление автобуса
АВ «Могилев»
10.50, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30
АС «Шклов» (до д. Александрия)
11.40, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.50, 15.50, 16.20
прибытие в д. Александрия
12.30, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.40, 16.40, 17.10
Маршрут «Александрия — Могилев» через Шклов
Отправление автобуса
д. Александрия
20.00, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.10 (3 автобуса)
АС «Шклов»
(до г. Могилев)
20.50, 00.50, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 04.00 (3 автобуса)
прибытие в г. Могилев
21.40, 01.40, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.50 (3 автобуса)
Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Копысь
Отправление автобуса
АС «Шклов»
09.00, 16.45
д. Александрия
09.50, 17.35
Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Межник
Отправление автобуса
АС «Шклов»
17.00, 18.40
д. Александрия
17.50, 00.00 до Могилева
7 июля
Маршрут «Могилев — Александрия» через Шклов
Отправление автобуса
АВ «Могилев»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00
АС «Шклов» (до д. Александрия)
08.20, 08.5,0 09.20, 09.50, 11.50
прибытие в д. Александрия
09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 12.40
Маршрут «Александрия — Могилев» через г. Шклов
Отправление автобуса
д. Александрия
16.00, 17.30 (4 автобуса)
АС «Шклов» (до Могилева)
16.50, 18.20 (4 автобуса)
прибытие в Могилев
17.40, 19.10 (4 автобуса)
Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Копысь
Отправление автобуса
АС «Шклов»
09.00, 16.45
д. Александрия
09.50, 17.35
Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Межник
Отправление автобуса
АС «Шклов»
12.40
д. Александрия
16.50
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Курсы валют
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Расписание автобусов
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Даем подробную программу праздника и рассказываем, что будет происходить в Александрии 2 дня.