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Снова праздник. В субботу будет Купалье в Александрии: чем займут гостей и как туда добраться

04.07.2019 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Купалье будут отмечать на малой родине президента в ближайшие выходные, 6 и 7 июля. «Купалье» («Александрия собирает друзей») по традиции пройдет на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей в агрогородке Александрия. Рассказываем, что будет и как туда добраться.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом году празднование Купалья в Александрии пройдет в десятый раз. И главной решили сделать тему малой родины (да, опять!). Кроме белорусов, в празднике будут участвовать коллективы из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, сообщили в Могилевском облисполкоме.

Ожидается, что на праздник традиционно приедет и Александр Лукашенко, однако получить официальную информацию от пресс-секретаря президента Натальи Эймонт TUT.BY не удалось. Ждут на празднике также министра культуры Юрия Бондаря, министра информации Александра Карлюкевича, заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, а также руководителей различных ведомств.

Торговые ряды и общепит будут работать с 14.00 и до полуночи. А в самую короткую ночь года на Купалье в Александрии пройдет дискотека.

Для удобства посетителей будут работать волонтеры, камеры хранения и пункт обмена валют. На территории Александрии будет обустроен импровизированный палаточный лагерь. Автостоянки будут организованы по автодороге Орша — Шклов — Могилев (Р76), в деревне Межник и городском поселке Копысь.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Программа праздника

6 июля, суббота

14.00 — 24.00 — работа тематических площадок и аттракционов. Можно будет посмотреть и купить работы ремесленников, посмотреть на работу старинного печатного станка, увидеть продукцию ОАО «Минский тракторный завод». Пройдут выставки-презентации региональных фестивалей и праздников и презентация молодежных проектов.

14.00−21.00 — работа экспозиции «Малая радзіма» с посещением класса, в котором учился президент Беларуси Александр Лукашенко, в Александрийской средней школе Шкловского района и краеведческом музее.

17.00, 19.00 — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».

Малая концертная площадка

14.00 — 17.30 — концерты творческих коллективов регионов Беларуси и стран-участниц, детских коллективов и выступление ансамбля песни и танца «Медуница» Могилевской областной филармонии;

18.00 — 18.30 — церемония открытия республиканского праздника «Купалле» («Александрыя збірае сяброў»);

18.30 — 20.20 — эстрадно-развлекательная программа «Магия музыки и огня» с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии

19.20 — 19.50 — демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им. Кулагина.

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

14.00 — 14.45 — музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку»;

14.45 — 15.30 — концерт молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT»;

15.30 — 17.00 — конкурсная программа «Мiс Купалiнка»;

17.00 — 20.30 — концерт творческих коллективов регионов Беларуси, бардовской песни.

Главная концертная площадка

21.30 — 23.00 — гала-концерт с участием Анатолия Ярмоленко, Александра Солодухи, Инны Афанасьевой, Алены Ланскойя, Искуи Абалян, Льва Лещенко, Тины Кароль.

23.00 — 23.10 — праздничный фейерверк, лазерное шоу.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

7 июля, воскресенье

Малая концертная площадка

00.00 — 03.00 — дискотека с участием групп «Леприконсы», «Nuteki» и ведущих ди-джеев Беларуси.

Главная концертная площадка

11.00 — 13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области;

14.00 − 15.20 — концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры».

Малая концертная площадка

15.20 — 15.50 — музыкальная программа с участием оркестра народных инструментов им. Иванова;

16.00 — 17.00 — музыкально-танцевальная программа солистов Могилевской областной филармонии.

Концертная площадка народного творчества и творчества молодых

11.00 — 14.00 — мастер-классы по массажу, парению в бане, релакс-терапии, вегетарианскому питанию, организации активного отдыха, по мыловарению и др;

14.00 — 14.15 — старт молодежного квеста;

14.15 — 15.20 — фестиваль красок на празднике «Купалле»;

15.20 — 17.00 — концерт;

13.30 — цирковые выступления и программы артистов цирка-шапито «SIRIUS».

Как добраться


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ

по маршруту Могилев-Копысь

№ поезда

Маршрут следования

Время

Остановки на участке Могилев-Орша

Примечание

отправления со станции Могилев

прибытия на станцию Копысь (Александрия)

6 июля

6564

Могилев-Орша

08.50

10.06

Везде

 

6566

Могилев-Копысь

10.27

11.40

Везде

Дополнительный

6964

Могилев-Копысь

12.55

13.46

Только Шклов

Дополнительный

6568

Могилев-Орша

13.03

14.09

Кроме о.п.Низовцы

 

6392

Могилев-Орша

14.44

15.51

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

6968

Могилев-Копысь

15.50

16.43

Только Шклов

Дополнительный

770

Могилев-Орша

16.50

17.31

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

706

Могилев-Полоцк

17.12

17.53

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6570

Могилев-Орша

17.24

18.37

Везде

 

634

Коммунары-Гродно

18.15

19.10

Только Шклов

Дополнительный межрегиональных линий экономкласса

6970

Могилев-Копысь

19.00

19.59

Только Рыжковичи, Шклов

Дополнительный

6572

Могилев-Орша

20.50

21.55

Кроме о.п.Низовцы

 

7 июля

602

Гомель-Полоцк

02.12

03.01

Только Шклов

Дополнительный межрегиональных линий экономкласса

606

Брест-Витебск

06.22

07.20

Только Шклов

 

6562

Могилев-Орша

06.30

07.41

Кроме о.п.Низовцы

 

6564

Могилев-Орша

08.50

10.06

Везде

 

6566

Могилев-Копысь

10.27

11.40

Везде

Дополнительный

6568

Могилев-Орша

13.03

14.09

Кроме о.п.Низовцы

 

6392

Могилев-Орша

14.44

15.51

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

770

Могилев-Орша

16.50

17.31

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

706

Могилев-Полоцк

17.12

17.53

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6970

Могилев-Копысь

19.00

19.59

Только Рыжковичи, Шклов

Дополнительный

6572

Могилев-Орша

20.50

21.55

Кроме о.п.Низовцы

 

по маршруту Копысь-Могилев

№ поезда

Маршрут следования

Время

Остановки на участке Могилев-Орша

Примечание

отправления со станции Копысь (Александрия)

прибытия на станцию Могилев

6 июля

705

Полоцк-Могилев

10.10

10.54

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6391

Орша-Могилев

12.27

13.50

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

769

Орша-Могилев

12.50

13.33

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

6567

Орша-Могилев

15.52

17.02

Кроме о.п.Низовцы

 

6969

Копысь-Могилев

17.01

18.18

Везде

Дополнительный

6569

Орша-Могилев

17.56

19.08

Везде

 

605

Витебск-Брест

19.12

20.01

Только Шклов

 

6971

Копысь-Могилев

20.15

21.03

Только Шклов

Дополнительный

6571

Орша-Могилев

21.02

22.08

Кроме о.п.Низовцы

 

6973

Копысь-Могилев

23.25

00.36

Везде

Дополнительный

7 июля

6961

Копысь-Могилев

00.17

01.03

Только Шклов

Дополнительный

601

Полоцк-Гомель

00.26

01.14

Только Шклов

Дополнительный

6963

Копысь-Могилев

00.46

01.37

Только Шклов

Дополнительный

6965

Копысь-Могилев

03.20

04.09

Только Шклов

Дополнительный

6561

Орша-Могилев

05.46

06.52

Кроме о.п.Низовцы

 

6563

Орша-Могилев

09.34

10.42

Везде

 

705

Полоцк-Могилев

10.10

10.54

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6391

Орша-Могилев

12.27

13.50

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

769

Орша-Могилев

12.50

13.33

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

6567

Орша-Могилев

15.52

17.02

Кроме о.п.Низовцы

 

6569

Орша-Могилев

17.56

19.08

Везде

 

605

Витебск-Брест

19.12

20.01

Только Шклов

 

6971

Копысь-Могилев

20.15

21.03

Только Шклов

Дополнительный

6571

Орша-Могилев

21.02

22.08

Кроме о.п.Низовцы

 

6973

Копысь-Могилев

23.25

00.36

Везде

Дополнительный

по маршруту Орша-Копысь

№ поезда

Маршрут следования

Время

Остановки на участке Могилев-Орша

Примечание

отправления со станции Орша

прибытия на станцию Копысь (Александрия)

6 июля

6563

Орша-Могилев

08.55

09.33

Везде

 

705

Полоцк-Могилев

09.42

10.09

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6391

Орша-Могилев

11.45

12.26

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

769

Орша-Могилев

12.20

12.49

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

6967

Орша-Копысь

12.50

13.26

Везде

Дополнительный

6567

Орша-Могилев

15.12

15.48

Кроме о.п.Низовцы

 

6569

Орша-Могилев

17.11

17.51

Везде

 

605

Витебск-Брест

18.31

19.08

Только Шклов

 

6571

Орша-Могилев

20.24

21.01

Кроме о.п.Низовцы

 

601

Полоцк-Гомель

23.49

00.24

Шклов

Дополнительный

7 июля

6561

Орша-Могилев

05.09

05.45

Кроме о.п.Низовцы

 

6563

Орша-Могилев

08.55

09.33

Везде

 

705

Полоцк-Могилев

09.42

10.09

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6391

Орша-Могилев

11.45

12.26

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

769

Орша-Могилев

12.20

12.49

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

6567

Орша-Могилев

15.12

15.48

Кроме о.п.Низовцы

 

6569

Орша-Могилев

17.11

17.51

Везде

 

605

Витебск-Брест

18.31

19.08

Только Шклов

 

6571

Орша-Могилев

20.24

21.01

Кроме о.п.Низовцы

 

по маршруту Копысь-Орша

№ поезда

Маршрут следования

Время

Остановки на участке Могилев-Орша

Примечание

отправления со станции Копысь (Александрия)

прибытия на станцию Орша

6 июля

6722

Копысь-Орша

13.45

14.25

Везде

Дополнительный

6568

Могилев-Орша

14.14

14.54

Кроме о.п.Низовцы

 

6392

Могилев-Орша

15.52

16.31

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

770

Могилев-Орша

17.32

18.02

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

706

Могилев-Полоцк

17.54

18.21

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6570

Могилев-Орша

18.44

19.32

Везде

 

634

Коммунары-Гродно

19.01

19.52

Только Шклов

Дополнительный межрегиональных линий экономкласса

6572

Могилев-Орша

21.59

22.38

Кроме о.п.Низовцы

 

6972

Копысь-Орша

23.37

00.16

Кроме о.п.Александрия

Дополнительный

7 июля

602

Гомель-Полоцк

03.05

03.36

Только Шклов

Дополнительный межрегиональных линий экономкласса

6962

Копысь-Орша

04.45

05.24

Везде

Дополнительный

6562

Могилев-Орша

07.45

08.25

Везде

 

6564

Могилев-Орша

10.10

10.52

Везде

 

6568

Могилев-Орша

14.14

14.54

Кроме о.п.Низовцы

 

6392

Могилев-Орша

15.52

16.31

Кроме о.п.Низовцы

Дополнительный

770

Могилев-Орша

17.32

18.02

Только Шклов

Дополнительный региональных линий бизнес-класса

706

Могилев-Полоцк

17.54

18.21

Только Шклов, о.п.Александрия

Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса

6570

Могилев-Орша

18.44

19.32

Везде

 

6572

Могилев-Орша

21.59

22.38

Кроме о.п.Низовцы

 

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

6 июля

Маршрут «Могилев — Александрия» через Шклов

Отправление автобуса

АВ «Могилев»

10.50, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30

АС «Шклов» (до д. Александрия)

11.40, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.50, 15.50, 16.20

прибытие в д. Александрия

12.30, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.40, 16.40, 17.10

Маршрут «Александрия — Могилев» через Шклов

Отправление автобуса

д. Александрия

20.00, 00.00, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.10 (3 автобуса)

АС «Шклов»

(до г. Могилев)

20.50, 00.50, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 04.00 (3 автобуса)

прибытие в г. Могилев

21.40, 01.40, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 04.50 (3 автобуса)

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Копысь

Отправление автобуса

АС «Шклов»

09.00, 16.45

д. Александрия

09.50, 17.35

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Межник

Отправление автобуса

АС «Шклов»

17.00, 18.40

д. Александрия

17.50, 00.00 до Могилева

7 июля

Маршрут «Могилев — Александрия» через Шклов

Отправление автобуса

АВ «Могилев»

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00

АС «Шклов» (до д. Александрия)

08.20, 08.5,0 09.20, 09.50, 11.50

прибытие в д. Александрия

09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 12.40

Маршрут «Александрия — Могилев» через г. Шклов

Отправление автобуса

д. Александрия

16.00, 17.30 (4 автобуса)

АС «Шклов» (до Могилева)

16.50, 18.20 (4 автобуса)

прибытие в Могилев

17.40, 19.10 (4 автобуса)

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Копысь

Отправление автобуса

АС «Шклов»

09.00, 16.45

д. Александрия

09.50, 17.35

Маршрут «Шклов — Александрия» через д. Межник

Отправление автобуса

АС «Шклов»

12.40

д. Александрия

16.50
 
Теги: Курсы валют, Расписание автобусов
 
 
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Даем подробную программу праздника и рассказываем, что будет происходить в Александрии 2 дня.
 
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