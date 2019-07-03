Узнать о благонадежности деловой репутации контрагентов можно через единый портал электронных услуг

Инспекция МНС по Новогрудскому району информирует, что Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) с 1 июля 2019 года планируется оказание электронной услуги «Сведения для проверки благонадежности деловой репутации контрагентов» (код услуги ОАИС 3.36.01, далее – электронная услуга 3.36.01) посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы. Электронная услуга 3.36.01 будет предоставляться юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в виде агрегированной информации на основе сведений государственных информационных ресурсов, интегрированных с общегосударственной автоматизированной информационной системой (далее – ОАИС).
Доступ к единому порталу электронных услуг осуществляется интерактивно через глобальную компьютерную сеть Интернет посредством web–браузера Microsoft Internet Explorer 9.0 или более поздней версии по адресу –
Идентификация юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется по доступу с использованием средств электронной цифровой подписи республиканского удостоверяющего центра. Идентификация физического лица осуществляется по уникальному идентификатору, включающему в себя логин (имя учетной записи гражданина в ОАИС) и пароль. Для получения уникального идентификатора необходимо обратиться в службу «Одно окно» либо в НЦЭУ. Электронная услуга предоставляется платно в соответствии с прейскурантом.
Предоставляемые сведения (поиск (выборка)) осуществляется в привязке к учетному номеру плательщика (далее – УНП). Если УНП неизвестен, то пользователь может воспользоваться поиском по наименованию, выбрать интересующего его контрагента и далее получить информацию по конкретному УНП.
В частности, при получении электронной услуги 3.36.01предоставляются следующие сведения:
|1.
|Общая информация о субъекте хозяйствования
|1.1
|Полное наименование юридического лица /ФИО индивидуального предпринимателя на русском языке
|1.2
|УНП
|1.3
|Тип субъекта хозяйствования
|1.4
|Сокращенное наименование юридического лица на русском языке
|1.5
|Фирменное наименование юридического лица на русском языке
|1.6
|Полное наименование юридического лица на белорусском языке
|1.7
|Сокращенное наименование юридического лица на белорусском языке
|1.8
|Фирменное наименование юридического лица на белорусском языке
|2.
|Сведения об органе учета субъекта хозяйствования
|2.1
|Наименование текущего органа учета субъекта хозяйствования
|2.2
|Текущее состояние субъекта хозяйствования
|2.3
|Текущее состояние субъекта хозяйствования
|2.4
|Дата регистрации субъекта хозяйствования
|2.5
|Дата исключения из ЕГР (прекращения деятельности в связи с реорганизацией) субъекта хозяйствования
|3.
|Сведения о нахождении субъекта хозяйствования в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц)
|3.1
|Дата постановки на учет в налоговом органе
|3.2
|Код и наименование налогового органа по месту постановки
плательщика на учет
|3.3
|Наименование состояния плательщика
|3.4
|Дата перехода в данное состояние
|4.
|Сведения о наличии / отсутствии задолженности перед бюджетом
|4.1
|Признак наличия задолженности на <дату>
|5.
|Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству)
|5.1
|Наименование заявителя (кредитора, должника)
|5.2
|Дата подачи заявления в экономический суд
|5.3
|Дата возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
|5.4
|Установленный защитный период
|5.5
|Дата открытия конкурсного производства
|5.6
|ФИО временного (антикризисного) управляющего
|5.7
|Дата вынесения решения об экономической несостоятельности с санацией
|5.8
|Дата вынесения решения об открытии ликвидационного производства
|5.9
|Дата вынесения определения о прекращении производства по делу
|5.10
|Дата вынесения определения о завершении производства по делу
|6.
|Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства
|6.1
|Дата вынесения определения о судебном приказе
|6.2
|Дата отмены определения о судебном приказе
|6.3
|Сумма, определенная к взысканию
|7.
|Сведения о включении субъектов хозяйствования в План выборочных проверок, формируемый Комитетом государственного контроля
|7.1
|Государственный орган, утвердивший сводный план проверок
|7.2
|УНП контролирующего (надзорного) органа
|7.3
|Наименование контролирующего (надзорного) органа
|7.4
|Месяц начала проверки
|8.
|Сведения Торгового реестра Республики Беларусь
|8.1
|Тип объекта
|8.2
|Наименование объекта / доменное имя интернет магазина
|8.3
|Название торговой сети, сети общественного питания (при наличии)
|8.4
|Вид розничного торгового объекта по формату/по ассортименту
реализуемых товаров/ по месту расположения
|8.5
|Фирменный торговый объект
|8.6
|Тип розничного торгового объекта (при наличии)
|8.7
|Торговая площадь торгового объекта (кв.м.)
|8.8
|Тип объекта общественного питания (при наличии)
|8.9
|Класс объекта общественного питания (при наличии)
|8.10
|Количество мест в объекте общественного питания (ед.)
|8.11
|Специализация торгового центра
|8.12
|Тип рынка
|8.13
|Специализация рынка
|8.14
|Форма розничной торговли
|8.15
|Адрес / контакты объекта
|8.16
|Классы товаров
|8.17
|Группы / подгруппы товаров
|8.18
|Регистрационный номер в Торговом реестре
|8.19
|Дата включения сведений в Торговый реестр
Более подробная информация о получении электронной услуги 3.36.01 будет размещена на официальном сайте НЦЭУ www.nces.by.
Инспекция МНС по Новогрудскому району информирует, что Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) с 1 июля 2019 года планируется оказание электронной услуги «Сведения для проверки благонадежности деловой репутации контрагентов» (код услуги ОАИС 3.36.01, далее – электронная услуга 3.36.01) посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы. Электронная услуга 3.36.01 будет предоставляться юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в виде агрегированной информации на основе сведений государственных информационных ресурсов, интегрированных с общегосударственной автоматизированной информационной системой (далее – ОАИС).
Доступ к единому порталу электронных услуг осуществляется интерактивно через глобальную компьютерную сеть Интернет посредством web–браузера Microsoft Internet Explorer 9.0 или более поздней версии по адресу –
Идентификация юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется по доступу с использованием средств электронной цифровой подписи республиканского удостоверяющего центра. Идентификация физического лица осуществляется по уникальному идентификатору, включающему в себя логин (имя учетной записи гражданина в ОАИС) и пароль. Для получения уникального идентификатора необходимо обратиться в службу «Одно окно» либо в НЦЭУ. Электронная услуга предоставляется платно в соответствии с прейскурантом.
Предоставляемые сведения (поиск (выборка)) осуществляется в привязке к учетному номеру плательщика (далее – УНП). Если УНП неизвестен, то пользователь может воспользоваться поиском по наименованию, выбрать интересующего его контрагента и далее получить информацию по конкретному УНП.
В частности, при получении электронной услуги 3.36.01предоставляются следующие сведения:
|1.
|Общая информация о субъекте хозяйствования
|1.1
|Полное наименование юридического лица /ФИО индивидуального предпринимателя на русском языке
|1.2
|УНП
|1.3
|Тип субъекта хозяйствования
|1.4
|Сокращенное наименование юридического лица на русском языке
|1.5
|Фирменное наименование юридического лица на русском языке
|1.6
|Полное наименование юридического лица на белорусском языке
|1.7
|Сокращенное наименование юридического лица на белорусском языке
|1.8
|Фирменное наименование юридического лица на белорусском языке
|2.
|Сведения об органе учета субъекта хозяйствования
|2.1
|Наименование текущего органа учета субъекта хозяйствования
|2.2
|Текущее состояние субъекта хозяйствования
|2.3
|Текущее состояние субъекта хозяйствования
|2.4
|Дата регистрации субъекта хозяйствования
|2.5
|Дата исключения из ЕГР (прекращения деятельности в связи с реорганизацией) субъекта хозяйствования
|3.
|Сведения о нахождении субъекта хозяйствования в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц)
|3.1
|Дата постановки на учет в налоговом органе
|3.2
|Код и наименование налогового органа по месту постановки
плательщика на учет
|3.3
|Наименование состояния плательщика
|3.4
|Дата перехода в данное состояние
|4.
|Сведения о наличии / отсутствии задолженности перед бюджетом
|4.1
|Признак наличия задолженности на <дату>
|5.
|Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству)
|5.1
|Наименование заявителя (кредитора, должника)
|5.2
|Дата подачи заявления в экономический суд
|5.3
|Дата возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
|5.4
|Установленный защитный период
|5.5
|Дата открытия конкурсного производства
|5.6
|ФИО временного (антикризисного) управляющего
|5.7
|Дата вынесения решения об экономической несостоятельности с санацией
|5.8
|Дата вынесения решения об открытии ликвидационного производства
|5.9
|Дата вынесения определения о прекращении производства по делу
|5.10
|Дата вынесения определения о завершении производства по делу
|6.
|Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства
|6.1
|Дата вынесения определения о судебном приказе
|6.2
|Дата отмены определения о судебном приказе
|6.3
|Сумма, определенная к взысканию
|7.
|Сведения о включении субъектов хозяйствования в План выборочных проверок, формируемый Комитетом государственного контроля
|7.1
|Государственный орган, утвердивший сводный план проверок
|7.2
|УНП контролирующего (надзорного) органа
|7.3
|Наименование контролирующего (надзорного) органа
|7.4
|Месяц начала проверки
|8.
|Сведения Торгового реестра Республики Беларусь
|8.1
|Тип объекта
|8.2
|Наименование объекта / доменное имя интернет магазина
|8.3
|Название торговой сети, сети общественного питания (при наличии)
|8.4
|Вид розничного торгового объекта по формату/по ассортименту
реализуемых товаров/ по месту расположения
|8.5
|Фирменный торговый объект
|8.6
|Тип розничного торгового объекта (при наличии)
|8.7
|Торговая площадь торгового объекта (кв.м.)
|8.8
|Тип объекта общественного питания (при наличии)
|8.9
|Класс объекта общественного питания (при наличии)
|8.10
|Количество мест в объекте общественного питания (ед.)
|8.11
|Специализация торгового центра
|8.12
|Тип рынка
|8.13
|Специализация рынка
|8.14
|Форма розничной торговли
|8.15
|Адрес / контакты объекта
|8.16
|Классы товаров
|8.17
|Группы / подгруппы товаров
|8.18
|Регистрационный номер в Торговом реестре
|8.19
|Дата включения сведений в Торговый реестр
Более подробная информация о получении электронной услуги 3.36.01 будет размещена на официальном сайте НЦЭУ www.nces.by.