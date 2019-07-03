Узнать о благонадежности деловой репутации контрагентов можно через единый портал электронных услуг

Источник материала: Полымя





Инспекция МНС по Новогрудскому району информирует, что Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) с 1 июля 2019 года планируется оказание электронной услуги «Сведения для проверки благонадежности деловой репутации контрагентов» (код услуги ОАИС 3.36.01, далее – электронная услуга 3.36.01) посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы. Электронная услуга 3.36.01 будет предоставляться юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в виде агрегированной информации на основе сведений государственных информационных ресурсов, интегрированных с общегосударственной автоматизированной информационной системой (далее – ОАИС).

Доступ к единому порталу электронных услуг осуществляется интерактивно через глобальную компьютерную сеть Интернет посредством web–браузера Microsoft Internet Explorer 9.0 или более поздней версии по адресу – http://portal.gov.by . Электронная услуга 3.36.01: предоставляется в личном кабинете пользователя после его регистрации на едином портале электронных услуг.

Идентификация юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется по доступу с использованием средств электронной цифровой подписи республиканского удостоверяющего центра. Идентификация физического лица осуществляется по уникальному идентификатору, включающему в себя логин (имя учетной записи гражданина в ОАИС) и пароль. Для получения уникального идентификатора необходимо обратиться в службу «Одно окно» либо в НЦЭУ. Электронная услуга предоставляется платно в соответствии с прейскурантом.

Предоставляемые сведения (поиск (выборка)) осуществляется в привязке к учетному номеру плательщика (далее – УНП). Если УНП неизвестен, то пользователь может воспользоваться поиском по наименованию, выбрать интересующего его контрагента и далее получить информацию по конкретному УНП.

В частности, при получении электронной услуги 3.36.01предоставляются следующие сведения:

1. Общая информация о субъекте хозяйствования 1.1 Полное наименование юридического лица /ФИО индивидуального предпринимателя на русском языке 1.2 УНП 1.3 Тип субъекта хозяйствования 1.4 Сокращенное наименование юридического лица на русском языке 1.5 Фирменное наименование юридического лица на русском языке 1.6 Полное наименование юридического лица на белорусском языке 1.7 Сокращенное наименование юридического лица на белорусском языке 1.8 Фирменное наименование юридического лица на белорусском языке 2. Сведения об органе учета субъекта хозяйствования 2.1 Наименование текущего органа учета субъекта хозяйствования 2.2 Текущее состояние субъекта хозяйствования 2.3 Текущее состояние субъекта хозяйствования 2.4 Дата регистрации субъекта хозяйствования 2.5 Дата исключения из ЕГР (прекращения деятельности в связи с реорганизацией) субъекта хозяйствования 3. Сведения о нахождении субъекта хозяйствования в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц) 3.1 Дата постановки на учет в налоговом органе 3.2 Код и наименование налогового органа по месту постановки

плательщика на учет 3.3 Наименование состояния плательщика 3.4 Дата перехода в данное состояние 4. Сведения о наличии / отсутствии задолженности перед бюджетом 4.1 Признак наличия задолженности на <дату> 5. Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству) 5.1 Наименование заявителя (кредитора, должника) 5.2 Дата подачи заявления в экономический суд 5.3 Дата возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 5.4 Установленный защитный период 5.5 Дата открытия конкурсного производства 5.6 ФИО временного (антикризисного) управляющего 5.7 Дата вынесения решения об экономической несостоятельности с санацией 5.8 Дата вынесения решения об открытии ликвидационного производства 5.9 Дата вынесения определения о прекращении производства по делу 5.10 Дата вынесения определения о завершении производства по делу 6. Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства 6.1 Дата вынесения определения о судебном приказе 6.2 Дата отмены определения о судебном приказе 6.3 Сумма, определенная к взысканию 7. Сведения о включении субъектов хозяйствования в План выборочных проверок, формируемый Комитетом государственного контроля 7.1 Государственный орган, утвердивший сводный план проверок 7.2 УНП контролирующего (надзорного) органа 7.3 Наименование контролирующего (надзорного) органа 7.4 Месяц начала проверки 8. Сведения Торгового реестра Республики Беларусь 8.1 Тип объекта 8.2 Наименование объекта / доменное имя интернет магазина 8.3 Название торговой сети, сети общественного питания (при наличии) 8.4 Вид розничного торгового объекта по формату/по ассортименту

реализуемых товаров/ по месту расположения 8.5 Фирменный торговый объект 8.6 Тип розничного торгового объекта (при наличии) 8.7 Торговая площадь торгового объекта (кв.м.) 8.8 Тип объекта общественного питания (при наличии) 8.9 Класс объекта общественного питания (при наличии) 8.10 Количество мест в объекте общественного питания (ед.) 8.11 Специализация торгового центра 8.12 Тип рынка 8.13 Специализация рынка 8.14 Форма розничной торговли 8.15 Адрес / контакты объекта 8.16 Классы товаров 8.17 Группы / подгруппы товаров 8.18 Регистрационный номер в Торговом реестре 8.19 Дата включения сведений в Торговый реестр

Более подробная информация о получении электронной услуги 3.36.01 будет размещена на официальном сайте НЦЭУ www.nces.by.

Инспекция МНС по Новогрудскому району информирует, что Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» (далее – НЦЭУ) с 1 июля 2019 года планируется оказание электронной услуги «Сведения для проверки благонадежности деловой репутации контрагентов» (код услуги ОАИС 3.36.01, далее – электронная услуга 3.36.01) посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы. Электронная услуга 3.36.01 будет предоставляться юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в виде агрегированной информации на основе сведений государственных информационных ресурсов, интегрированных с общегосударственной автоматизированной информационной системой (далее – ОАИС).

Доступ к единому порталу электронных услуг осуществляется интерактивно через глобальную компьютерную сеть Интернет посредством web–браузера Microsoft Internet Explorer 9.0 или более поздней версии по адресу – http://portal.gov.by . Электронная услуга 3.36.01: предоставляется в личном кабинете пользователя после его регистрации на едином портале электронных услуг.

Идентификация юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется по доступу с использованием средств электронной цифровой подписи республиканского удостоверяющего центра. Идентификация физического лица осуществляется по уникальному идентификатору, включающему в себя логин (имя учетной записи гражданина в ОАИС) и пароль. Для получения уникального идентификатора необходимо обратиться в службу «Одно окно» либо в НЦЭУ. Электронная услуга предоставляется платно в соответствии с прейскурантом.

Предоставляемые сведения (поиск (выборка)) осуществляется в привязке к учетному номеру плательщика (далее – УНП). Если УНП неизвестен, то пользователь может воспользоваться поиском по наименованию, выбрать интересующего его контрагента и далее получить информацию по конкретному УНП.

В частности, при получении электронной услуги 3.36.01предоставляются следующие сведения:

1. Общая информация о субъекте хозяйствования 1.1 Полное наименование юридического лица /ФИО индивидуального предпринимателя на русском языке 1.2 УНП 1.3 Тип субъекта хозяйствования 1.4 Сокращенное наименование юридического лица на русском языке 1.5 Фирменное наименование юридического лица на русском языке 1.6 Полное наименование юридического лица на белорусском языке 1.7 Сокращенное наименование юридического лица на белорусском языке 1.8 Фирменное наименование юридического лица на белорусском языке 2. Сведения об органе учета субъекта хозяйствования 2.1 Наименование текущего органа учета субъекта хозяйствования 2.2 Текущее состояние субъекта хозяйствования 2.3 Текущее состояние субъекта хозяйствования 2.4 Дата регистрации субъекта хозяйствования 2.5 Дата исключения из ЕГР (прекращения деятельности в связи с реорганизацией) субъекта хозяйствования 3. Сведения о нахождении субъекта хозяйствования в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц) 3.1 Дата постановки на учет в налоговом органе 3.2 Код и наименование налогового органа по месту постановки

плательщика на учет 3.3 Наименование состояния плательщика 3.4 Дата перехода в данное состояние 4. Сведения о наличии / отсутствии задолженности перед бюджетом 4.1 Признак наличия задолженности на <дату> 5. Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству) 5.1 Наименование заявителя (кредитора, должника) 5.2 Дата подачи заявления в экономический суд 5.3 Дата возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 5.4 Установленный защитный период 5.5 Дата открытия конкурсного производства 5.6 ФИО временного (антикризисного) управляющего 5.7 Дата вынесения решения об экономической несостоятельности с санацией 5.8 Дата вынесения решения об открытии ликвидационного производства 5.9 Дата вынесения определения о прекращении производства по делу 5.10 Дата вынесения определения о завершении производства по делу 6. Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства 6.1 Дата вынесения определения о судебном приказе 6.2 Дата отмены определения о судебном приказе 6.3 Сумма, определенная к взысканию 7. Сведения о включении субъектов хозяйствования в План выборочных проверок, формируемый Комитетом государственного контроля 7.1 Государственный орган, утвердивший сводный план проверок 7.2 УНП контролирующего (надзорного) органа 7.3 Наименование контролирующего (надзорного) органа 7.4 Месяц начала проверки 8. Сведения Торгового реестра Республики Беларусь 8.1 Тип объекта 8.2 Наименование объекта / доменное имя интернет магазина 8.3 Название торговой сети, сети общественного питания (при наличии) 8.4 Вид розничного торгового объекта по формату/по ассортименту

реализуемых товаров/ по месту расположения 8.5 Фирменный торговый объект 8.6 Тип розничного торгового объекта (при наличии) 8.7 Торговая площадь торгового объекта (кв.м.) 8.8 Тип объекта общественного питания (при наличии) 8.9 Класс объекта общественного питания (при наличии) 8.10 Количество мест в объекте общественного питания (ед.) 8.11 Специализация торгового центра 8.12 Тип рынка 8.13 Специализация рынка 8.14 Форма розничной торговли 8.15 Адрес / контакты объекта 8.16 Классы товаров 8.17 Группы / подгруппы товаров 8.18 Регистрационный номер в Торговом реестре 8.19 Дата включения сведений в Торговый реестр

Более подробная информация о получении электронной услуги 3.36.01 будет размещена на официальном сайте НЦЭУ www.nces.by.