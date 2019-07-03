ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра

04.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, оранжевый уровень объявлен на 5 июля из-за усиления юго-западного, западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра
По сообщению синоптиков, вчера среднесуточная температура в Пинске составила +17°С, что на 1 градус ниже средних многолетних значений. Прохладная погода сохранится и последующие дни.

Завтра, 5 июля, ожидается переменная облачность, ночью местами, а утром и днем на большей части территории города и района пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем во многих районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°С, местами до +14°С, максимальная днем +15…+20°С.

 

 

6 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы +6…+11°С, днем столбики термометров достигнут значений +17…+22°С.

В воскресенье, 7 июля, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер  западной четверти 5-10 м/с, местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем воздух прогреется до +20…+25°С.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Жителей и гостей Пинского района приглашают отметить народный праздник Купалье
Новости дня
Новости общества
 
Брестчанин отдал фирме 75 тысяч долларов для покупки криптовалюты - и его (и не только) «кинули»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика