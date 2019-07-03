Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра

Источник материала: Полесская правда

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, оранжевый уровень объявлен на 5 июля из-за усиления юго-западного, западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.



По сообщению синоптиков, вчера среднесуточная температура в Пинске составила +17°С, что на 1 градус ниже средних многолетних значений. Прохладная погода сохранится и последующие дни.

Завтра, 5 июля, ожидается переменная облачность, ночью местами, а утром и днем на большей части территории города и района пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем во многих районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°С, местами до +14°С, максимальная днем +15…+20°С.

6 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы +6…+11°С, днем столбики термометров достигнут значений +17…+22°С.

В воскресенье, 7 июля, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем воздух прогреется до +20…+25°С.