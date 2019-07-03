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Больше всего «соток» - по английскому. Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам
04.07.2019 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях РИКЗ опубликовал результаты ЦТ по иностранному. Больше всего абитуриентов сдавали английский язык, 42 из них набрали максимальные сто баллов.
Ребята, которые сдавали централизованное тестирование по иностранному, могли проверить свои знания по английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам. В топ-3 самых популярных у абитуриентов вошли английский, немецкий и французский.
На английский язык, например,
— Средний балл всех, кто сдавал английский в этом году, — 54,32, — делится цифрами статистики Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний.
Средний балл ребят, которые выполняли задания по немецкому — 54,58. Заветный максимум тут набрало девять человек. Французский на сто баллов написал всего один абитуриент, а средний балл по этому предмету — 48,56.
Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали
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На днях РИКЗ опубликовал результаты ЦТ по иностранному. Больше всего абитуриентов сдавали английский язык, 42 из них набрали максимальные сто баллов.
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