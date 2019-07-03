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Больше всего «соток» - по английскому. Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам

04.07.2019 14:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях РИКЗ опубликовал результаты ЦТ по иностранному. Больше всего абитуриентов сдавали английский язык, 42 из них набрали максимальные сто баллов.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ребята, которые сдавали централизованное тестирование по иностранному, могли проверить свои знания по английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам. В топ-3 самых популярных у абитуриентов вошли английский, немецкий и французский.

На английский язык, например, зарегистрировалось 26 635 парней и девушек.

— Средний балл всех, кто сдавал английский в этом году, — 54,32, — делится цифрами статистики Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний.

Средний балл ребят, которые выполняли задания по немецкому — 54,58. Заветный максимум тут набрало девять человек. Французский на сто баллов написал всего один абитуриент, а средний балл по этому предмету — 48,56.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе. Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было в прошлом году.

«Только 50% абитуриентов решили больше 10 заданий». РИКЗ пояснил, как считали результаты ЦТ

 
 
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На днях РИКЗ опубликовал результаты ЦТ по иностранному. Больше всего абитуриентов сдавали английский язык, 42 из них набрали максимальные сто баллов.
 
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