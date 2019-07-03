ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин отдал фирме 75 тысяч долларов для покупки криптовалюты - и его (и не только) «кинули»

04.07.2019 15:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте руководители частной фирмы подозреваются в мошенничестве с криптовалютами, сообщает МВД.

В милицию поступило заявление от брестчанина, который сообщил, что передал коммерсантам 75 тысяч долларов для покупки криптовалюты. Фирма обязалась помочь ему с покупкой биткоинов и перевести их на его электронный кошелек. Однако обязательства частники не выполнили.

Кроме того, установлено, что жительница города передала этой же фирме 15 тысяч долларов. Потерпевшая рассчитывала, что ей помогут открыть биржевой счет и она сможет получать на торгах фиксированный заработок.

Во время проверки выяснилось, что с ноября 2017 года по декабрь 2018 года, незаконно заключив договора доверительного управления биржевыми счетами и договора по приобретению криптовалюты, руководители фирмы совершили хищение денег еще четверых жителей Бреста.

В общей сложности они завладели почти 224 тысячами белорусских рублей.

В отношении руководителей предприятия — 29-летней и 32-летнего брестчан — возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Больше всего «соток» - по английскому. Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика