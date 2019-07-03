Брестчанин отдал фирме 75 тысяч долларов для покупки криптовалюты - и его (и не только) «кинули»

Источник материала: Tut.by

В Бресте руководители частной фирмы подозреваются в мошенничестве с криптовалютами, сообщает МВД.

В милицию поступило заявление от брестчанина, который сообщил, что передал коммерсантам 75 тысяч долларов для покупки криптовалюты. Фирма обязалась помочь ему с покупкой биткоинов и перевести их на его электронный кошелек. Однако обязательства частники не выполнили.

Кроме того, установлено, что жительница города передала этой же фирме 15 тысяч долларов. Потерпевшая рассчитывала, что ей помогут открыть биржевой счет и она сможет получать на торгах фиксированный заработок.

Во время проверки выяснилось, что с ноября 2017 года по декабрь 2018 года, незаконно заключив договора доверительного управления биржевыми счетами и договора по приобретению криптовалюты, руководители фирмы совершили хищение денег еще четверых жителей Бреста.

В общей сложности они завладели почти 224 тысячами белорусских рублей.

В отношении руководителей предприятия — 29-летней и 32-летнего брестчан — возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.