Суд вынес приговоры обвиняемым по делу об арсенале экс-начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината

Источник материала: Tut.by

4 июля в суде Гомельского района вынесли приговор по делу об оружейном арсенале уже бывшим начальнику ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леониду Штейну, командиру взвода спецназа Николаю Домбровскому и егерю Василию Грицкевичу.





Все трое признаны виновными в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Леониду Штейну и Николаю Домбровскому назначено наказание в виде 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией (и лишением воинского звания), Василию Грицкевичу суд дал 6 лет с конфискацией.

7 сентября в агрогородке Красное под Гомелем милиция остановила автомобиль Штейна. Оперативники заглянули в авто — и увидели в нем автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, гранаты и взрывпакеты. При обыске по месту жительства задержанного в поселке Городея Несвижского района правоохранители обнаружили еще более впечатляющий арсенал: пулемет, пять автоматов, по 10 винтовок и пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра.

На вопросы, откуда все это и зачем, Штейн рассказывал сначала следователям, а затем в суде, что является охотником и рыболовом, а также коллекционирует оружие, хотя и знает о незаконности такого увлечения. Первый пистолет в его коллекции появился в 90-х, достался в наследство от дедушки. Ну, а дальше все переросло в страсть.

«Имел столько оружия, потому что мало ли что случится, в дороге например. Резко, как в Украине. А ты не готов», — ранее объяснял суду свое увлечение Штейн.

По словам начальника ТЭЦ, часть оружия он покупал у жителя Столбцов, часть — у жителя Лунинецкого района, который работал егерем. Автомат Калашникова обвиняемый приобрел, по его словам, за 1300 долларов, пистолеты — по цене от 300 до 750 долларов, пулемет — 300 долларов. Все оружие и взрывчатка были боеспособны. Часть оружия подвергалась изменениям.

Вскоре оперативники задержали и тех, кто продавал Штейну оружие, — жителя Лунинецкого района Василия Грицкевича и жителя Столбцов Николая Домбровского.

Обвиняемый Василий Грицкевич до задержания работал егерем и не скрывает, что действительно продавал Штейну винтовки. Но сам их не приобретал, оружие у него было от отца и деда, находил его на территории дома и двора.

Бывший спецназовец и командир взвода Николай Домбровский обвиняется в реализации пулемета, взрывчатых веществ и гранат Леониду Штейну, а также в изменении модификации оружия — переделке холостого в стреляющее. Речь идет о макете автомата Калашникова, в котором фальшствол был заменен на настоящий, вставлен рабочий затвор вместо имитации, и других манипуляциях с оружием.

Домбровский свою вину отрицал и говорил, что не продавал Штейну ни пулемет, ни гранаты, ни взрывчатые вещества.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.