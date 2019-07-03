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Суд вынес приговоры обвиняемым по делу об арсенале экс-начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината
04.07.2019 15:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 июля в суде Гомельского района вынесли приговор по делу об оружейном арсенале уже бывшим начальнику ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леониду Штейну, командиру взвода спецназа Николаю Домбровскому и егерю Василию Грицкевичу.
Все трое признаны виновными в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Леониду Штейну и Николаю Домбровскому назначено наказание в виде 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией (и лишением воинского звания), Василию Грицкевичу суд дал 6 лет с конфискацией.
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На вопросы, откуда все это и зачем, Штейн рассказывал сначала следователям, а
«Имел столько оружия, потому что мало ли что случится, в дороге например. Резко, как в Украине. А ты не готов», — ранее объяснял суду свое увлечение Штейн.
По словам начальника ТЭЦ, часть оружия он покупал у жителя Столбцов, часть — у жителя Лунинецкого района, который работал егерем. Автомат Калашникова обвиняемый приобрел, по его словам, за 1300 долларов, пистолеты — по цене от 300 до 750 долларов, пулемет — 300 долларов. Все оружие и взрывчатка были боеспособны. Часть оружия подвергалась изменениям.
Вскоре оперативники задержали и тех, кто продавал Штейну оружие, — жителя Лунинецкого района Василия Грицкевича и жителя Столбцов Николая Домбровского.
Обвиняемый Василий Грицкевич до задержания работал егерем и не скрывает, что действительно продавал Штейну винтовки. Но сам их не приобретал, оружие у него было от отца и деда, находил его на территории дома и двора.
Бывший спецназовец и командир взвода Николай Домбровский обвиняется в реализации пулемета, взрывчатых веществ и гранат Леониду Штейну, а также в изменении модификации оружия — переделке холостого в стреляющее. Речь идет о макете автомата Калашникова, в котором фальшствол был заменен на настоящий, вставлен рабочий затвор вместо имитации, и других манипуляциях с оружием.
Домбровский свою вину отрицал и говорил, что не продавал Штейну ни пулемет, ни гранаты, ни взрывчатые вещества.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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Суд вынес приговоры обвиняемым по делу об арсенале экс-начальника ТЭЦ Городейского сахарного комбината
Сегодня в суде Гомельского района вынесли приговор по делу об оружейном арсенале уже бывшим начальнику ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леониду Штейну,...
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