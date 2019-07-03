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У одного из мастеров по вождению в автошколе в Сморгони в анамнезе - 18 нарушений ПДД

04.07.2019 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Сморгонского района проверила автошколу ДОСААФ в районном центре и выявила много нарушений. Например, машины, на которых проходило обучение, были без техосмотра, а один из мастеров 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает Генпрокуратура.


Обучающиеся проходили учебу без справок, а мастера принимались на работу без предварительного медосмотра.

Администрация автошколы не выясняла, обладают ли мастера достаточными профессиональными навыками, и не проверяла, нарушали ли они ПДД. Один из мастеров, которого приняли на работу в январе 2019 года, 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Два правонарушения он совершил в январе этого года.

Другого мастера автошколы 8 раз привлекали к административной ответственности, два последних раза — в июне 2018-го и январе 2019-го.

 
 
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Прокуратура Сморгонского района проверила автошколу «ДОСААФ» в районном центре и выявила много нарушений. Например, машины, на которых проходило обучение, были...
 
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