|
Раненых при салюте 3 июля перевели в центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм
04.07.2019 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двух пострадавших при салюте 3 июля перевели для дальнейшего лечения в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщило министерство обороны в своем
4 июля специалисты 432-го главного военного клинического медицинского центра (Главного военного госпиталя, ГВКМЦ) выезжали в медицинские учреждения, где находятся на излечении пострадавшие в результате взрывов фейерверочных изделий, говорится в сообщении.
Специалисты приняли решение о переводе двух пострадавших в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, функционирующий на базе 432 ГВКМЦ. Это единственный в стране центр, предназначенный для лечения подобных ранений и травм, а также укомплектованный лучшими специалистами в данной области.
Всего, напомним, во время салюта на 3 июля
— В больнице на этот момент остаются два человека. Их состояние — ближе к удовлетворительному. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Один с ранением щеки, а
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это единственный в стране центр, предназначенный для лечения подобных ранений и травм, а также укомплектованный лучшими специалистами в данной области
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)