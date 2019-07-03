Раненых при салюте 3 июля перевели в центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм

Источник материала: Tut.by

Двух пострадавших при салюте 3 июля перевели для дальнейшего лечения в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, сообщило министерство обороны в своем телеграм-канале .

4 июля специалисты 432-го главного военного клинического медицинского центра (Главного военного госпиталя, ГВКМЦ) выезжали в медицинские учреждения, где находятся на излечении пострадавшие в результате взрывов фейерверочных изделий, говорится в сообщении.

Специалисты приняли решение о переводе двух пострадавших в Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм, функционирующий на базе 432 ГВКМЦ. Это единственный в стране центр, предназначенный для лечения подобных ранений и травм, а также укомплектованный лучшими специалистами в данной области.

Всего, напомним, во время салюта на 3 июля пострадало 10 человек , одна женщина погибла.

— В больнице на этот момент остаются два человека. Их состояние — ближе к удовлетворительному. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Один с ранением щеки, а второй — с травмой плеча . Они получают плановое консервативное лечение, но никаких активных мероприятий в виде операций в настоящий момент не проводится. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно, их отпустили домой, рассказал ранее министр здравоохранения Владимир Караник.