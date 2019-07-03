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Могилёвщина отметила молодых профессионалов

04.07.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Могилёвщина отметила молодых профессионалов

Специальной премией Могилёвского облисполкома в социальной сфере отметили 50 представителей молодежи. Церемония награждения состоялась 27 июня. Открывая мероприятие, председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц подчеркнул, что здесь собрались профессионалы своего дела, талантливая молодежь, у которой, несомненно, большое будущее.

В числе награжденных была и Ольга Громыко — юрисконсульт Весновского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития, и всё сказанное главой области о номинантах в полной мере можно отнести к Ольге. Одна из главных черт ее характера — целеустремленность. Специальность юриста она приобрела в Молодечненском торгово-экономическом колледже и пошла работать в Весновский дом-интернат, но учебу продолжила — заочно на юрфаке БГУ.  Впрочем, как признается Ольга, совершенствоваться в профессии надо и после получения диплома о высшем образовании, потому что жизнь не стоит на месте, появляются новые требования, вносятся изменения в законодательство, и юрисконсульт должен быть в курсе всех этих изменений. В подтверждение своих слов она рассказывает, как интересно было участвовать в конкурсе местных инициатив, организованном Программой развития ООН, в результате которого дом-интернат получил финансовую помощь от Европейского Союза и оборудовал цех по производству столярных изделий, а молодой юрист приобрела неоценимый опыт работы и общения с зарубежными партнерами. Впрочем, Ольге удается многое, она не боится нового, не боится ответственности и не боится самой работы. Наоборот — работу свою любит и потому добивается в ней успеха. Кстати, Диплом за высокие профессиональные достижения и специальная премия облисполкома в социальной сфере — это уже вторая высокая награда, полученная Ольгой Громыко в этом году: за успехи в работе и по случаю профессионального праздника она получила Почетную грамоту комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома.

Впрочем, сама девушка отмечает, что ее успехи в работе напрямую связаны с коллективом, где она работает, и с руководителем дома-интерната, который ведет работу учреждения так, что каждый может проявить себя. И это не просто комплимент в сторону руководства и коллег: заметим, что в прошлом году такой наградой Могилёвского облисполкома была отмечена тоже работница этого дома-интерната — няня Диана Былинович. Так что здесь действительно работают профессионалы и действительно созданы условия для работы и развития.

В облисполкоме перед официальной частью вручения наград представителям молодежи была организована выставка, в том числе и изделий воспитанников Весновского дома-интерната, и Ольга с удовольствием рассказала губернатору, как живут и чем занимаются их дети.  Девушка отмечает, что получить такую высокую награду из рук председателя облисполкома было, конечно же, приятно и радостно — и за себя, и за коллектив, который она представляет. Мы же ко всему сказанному заметим, что Ольга Громыко достойно представила еще и молодежь Глусчины — активную, талантливую, целеустремленную, успешную.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

 
 
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Специальной премией Могилёвского облисполкома в социальной сфере отметили 50 представителей молодежи. Церемония награждения состоялась 27 июня. Открывая...
 
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