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Минувшей ночью в некоторых населенных пунктах обновились абсолютные минимумы температур

04.07.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 4 июля в ряде населенных пунктов обновились абсолютные минимумы температур, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты и архивных данных Белгидромета на ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Воложине воздух охладился до +6,5 градуса (было 8,3 в ночь на 4 июля 2017 года), в Вилейке — до 6,6 (7 в 1992-м), в Брагине — до 6,8 (7,1 в 2004-м), Славгороде — до 7,9 (8 в 2004-м).

Абсолютный минимум ночи для всей территории страны составляет 3,2 градуса выше нуля (4 июля 1982 года на метеостанции «Полесская»).

Между тем только три дня назад, 1 июля, впервые после августа 2015 года максимальная температура превысила 36-градусную отметку (36,4 в Брагине — новый рекорд дня).

В июне этого года по причине жаркой погоды температурные рекорды обновлялись 18 дней (4−17, 20, 21, 26 и 30 июня). В некоторых городах, включая Минск и Могилев, обновились рекорды месяца. В Могилеве 1-го числа текущего месяца зарегистрирован новый максимум июля.

В ближайшие дни прохладная погода сохранится.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Между тем только три дня назад, 1 июля, впервые после августа 2015 года максимальная температура превысила 36-градусную отметку (36,4 в Брагине - новый рекорд дня).
 
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