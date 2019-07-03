Мама попросила сына отнести в банк найденную ею карточку - но он решил прокачать аккаунт в онлайн-игре

Источник материала: Tut.by

В Лельчицах женщина нашла чужую банковскую карту и отдала сыну, чтобы тот отнес ее в банк. Но парень решил поступить иначе — и в итоге едва не стал фигурантом уголовного дела, сообщает МВД.

На следующий день, как и велела мать, парень отнес карту в отделение банка. Только накануне решил с ее помощью улучшить свой аккаунт в онлайн-игре. Карту вернули хозяйке, пропажу денег она не заметила — сумма была незначительная.

Но данные карточки сохранились у парня в личном кабинете онлайн-игры, и он не смог устоять перед соблазном — и за чужие деньги прокачал профиль еще несколько раз. Пока суммы оплат были небольшими, действия подростка оставались незамеченными. Этим бы все и закончилось, но как-то он решил снять с чужого карт-счета сумму посерьезнее. На этот раз хозяйка банковской карты обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Хакера вычислили быстро.

За хищение путем использования компьютерной техники парню грозило уголовное дело. Однако учитывая, что все похищенные деньги его семья возместила в полном объеме и у потерпевшей не было к парню особых претензий, уголовной ответственности подростку удалось избежать.