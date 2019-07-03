ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные мультипликаторы пополнили копилку дипломов

04.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Так, на Международном детском кинофестивале-конкурсе «Совенок» (г. Казань, Россия, 2019) ребята удостоены Диплома 1 степени в номинации «Анимация» (мультфильм «Снежный Ангел») и Диплома участника Международного детского кинофестиваля-конкурса «Совенок» в номинации «Анимация» (Евгения Микуленок).

Директор Международного детского кинофестиваля-конкурса «Совенок» Н.И. Ильина вручила благодарность руководителю детской студии анимации «Мультифокус» Виктории Юрьевне Мирочник за воспитание жизненных ценностей, раскрытие творческих способностей детей и помощь в подготовке работ к участию кинофестивале-конкурсе «Совенок».

В открытом детском фестивале мультипликационных фильмов МУЛЬТФЕСТБИРСК – 2019 воспитанница группы №7 Евгения Микуленок удостоена Диплома в специальной номинации «За любовь к родному краю» (мультфильм «Адкуль пайшлі беларусы?») (Бирск, Россия, 2019). Руководитель детской студии анимации «Мультифокус» Виктория Юрьевна Мирочник за руководство и подготовку участников мультипликационных фильмов, личный вклад в развитие отечественной анимации получила благодарственное письмо директора открытого детского фестиваля мультипликационных фильмов МУЛЬТФЕСТБИРСК – 2019 О.В. Шакировой.

Также на VII Открытом фестивале детской анимации «Мульт - горой» (г.Красноярск, 2019) ребята удостоены Дипломов участника за анимационный фильм «Пожар» по мотивам стихотворения С. Маршака и за анимационный фильм «Снежный Ангел» в номинации «Покадровая анимация» (коллективная работа), и Диплома лауреата за анимационный фильм «Адкуль пайшлі беларусы?») в номинации «Покадровая анимация» (индивидуальная работа) (Евгения Микуленок).

http://www.rooborisov.by/

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый летний месяц порадовал юных мультипликаторов студии «Мультифокус» дошкольного центра развития ребенка г.Борисова признанием в ряде международных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Раненых при салюте 3 июля перевели в центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика