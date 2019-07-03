Юные мультипликаторы пополнили копилку дипломов

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Так, на Международном детском кинофестивале-конкурсе «Совенок» (г. Казань, Россия, 2019) ребята удостоены Диплома 1 степени в номинации «Анимация» (мультфильм «Снежный Ангел») и Диплома участника Международного детского кинофестиваля-конкурса «Совенок» в номинации «Анимация» (Евгения Микуленок).

Директор Международного детского кинофестиваля-конкурса «Совенок» Н.И. Ильина вручила благодарность руководителю детской студии анимации «Мультифокус» Виктории Юрьевне Мирочник за воспитание жизненных ценностей, раскрытие творческих способностей детей и помощь в подготовке работ к участию кинофестивале-конкурсе «Совенок».

В открытом детском фестивале мультипликационных фильмов МУЛЬТФЕСТБИРСК – 2019 воспитанница группы №7 Евгения Микуленок удостоена Диплома в специальной номинации «За любовь к родному краю» (мультфильм «Адкуль пайшлі беларусы?») (Бирск, Россия, 2019). Руководитель детской студии анимации «Мультифокус» Виктория Юрьевна Мирочник за руководство и подготовку участников мультипликационных фильмов, личный вклад в развитие отечественной анимации получила благодарственное письмо директора открытого детского фестиваля мультипликационных фильмов МУЛЬТФЕСТБИРСК – 2019 О.В. Шакировой.

Также на VII Открытом фестивале детской анимации «Мульт - горой» (г.Красноярск, 2019) ребята удостоены Дипломов участника за анимационный фильм «Пожар» по мотивам стихотворения С. Маршака и за анимационный фильм «Снежный Ангел» в номинации «Покадровая анимация» (коллективная работа), и Диплома лауреата за анимационный фильм «Адкуль пайшлі беларусы?») в номинации «Покадровая анимация» (индивидуальная работа) (Евгения Микуленок).