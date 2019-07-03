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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 5 июля

04.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Оранжевый уровень опасности объявили по республике синоптики на пятницу, 5 июля, сообщили в Белгидромете.

Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут в ночные часы в северо-западных регионах, утром и днем – по большей части страны.

Днем в некоторых районах могут пройти грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Утром и днем его порывы в отдельных районах могут достигать 15-20 м/с.

Ночью достаточно прохладно – +6…12°С, днем столбики термометра поднимутся до +13-14°С, в южных районах воздух может прогреться до +23°С.

 
 
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Во многих районах страны прогнозируется сильный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
 
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