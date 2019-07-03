«Психологические особенности человека в состоянии кризиса. Как помочь?»

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Слово "кризис" обозначает опасность и возможность, это слово несет в себе оттенок чрезвычайности, угрозы и необходимости в действии. Само понятие "кризис" реально означает острую ситуацию или момент времен для принятия какого-то решения, поворотный пункт, важнейший момент. В большинстве случаев кризис является результатом процесса, совершавшегося длительное время, или одновременного действия нескольких факторов. Кризис может возникать в ответ на незначительное событие, по типу "последней капли". Он же может привести к положительным переменам и стать важным личностным опытом. Именно в этом смысле психологические кризисы, хотя и являются болезненными, могут рассматриваться как поворотный пункт - к лучшему или к худшему.

Кризис имеет определенную длительность, которую почти невозможно спрогнозировать, и может продолжаться от нескольких часов до многих месяцев.

Кризисное состояние может переноситься настолько тяжело, что у человека появляются мысли о суициде. Влияет на такое решение именно психологическое состояние и особенности восприятия ситуации именно в этот момент.

Человек воспринимает сложившуюся кризисную ситуацию ограниченно в “ черно-белых ” тонах, то есть человек не способен увидеть дополнительные возможности выхода из ситуации. Одолевает ощущение безнадежности и беспомощности. Чувство “тупика», личное мнение о том ,что никто не хочет и не может ему помочь, хотя, зачастую ,помощи они ни у кого не просят. Человек в состоянии кризиса импульсивен, часто совершает необдуманные поступки. Близкие замечают, что что-то происходит, но порой придают этому меньшее значение, чем следовало бы. В таком психологическом “раздрайве” и может появиться мысль, что “закончить жить и есть выход», хотя это может быть и желанием привлечь внимание – “крик о помощи”. Помогают в такой ситуации, как и близкие, так и специалисты психологической сферы (психологи, психотерапевты, психиатры)

В кризисном состоянии человеку важна поддержка, но не жалость. Можно подбодрить, помочь рассмотреть варианты выхода из ситуации, постараться “поселить’ в человеке мысль, что выходы могут быть разные. Часто достаточно выслушать и проявить участие.

Врач – психотерапевт УЗ «Брисовская больница №2» М.А. Шалаева