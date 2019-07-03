ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Психологические особенности человека в состоянии кризиса. Как помочь?»

04.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Слово "кризис" обозначает опасность и возможность, это слово несет в себе оттенок чрезвычайности, угрозы и необходимости в действии. Само понятие "кризис" реально означает острую ситуацию или момент времен для принятия какого-то решения, поворотный пункт, важнейший момент. В большинстве случаев кризис является результатом процесса, совершавшегося длительное время, или одновременного действия нескольких факторов. Кризис может возникать в ответ на незначительное событие, по типу "последней капли". Он же может привести к положительным переменам и стать важным личностным опытом. Именно в этом смысле психологические кризисы, хотя и являются болезненными, могут рассматриваться как поворотный пункт - к лучшему или к худшему.

Кризис имеет определенную длительность, которую почти невозможно спрогнозировать, и может продолжаться от нескольких часов до многих месяцев. 

Кризисное состояние может переноситься настолько тяжело, что у человека появляются мысли о суициде. Влияет на такое решение именно психологическое состояние и особенности восприятия ситуации именно в этот момент.

Человек воспринимает сложившуюся кризисную ситуацию ограниченно в “ черно-белых ” тонах, то есть человек не способен увидеть дополнительные возможности выхода из ситуации. Одолевает ощущение безнадежности и беспомощности. Чувство “тупика», личное мнение о том ,что никто не хочет и не может ему помочь, хотя, зачастую ,помощи они ни у кого не просят. Человек в состоянии кризиса импульсивен, часто совершает необдуманные поступки. Близкие замечают, что что-то происходит, но порой придают этому меньшее значение, чем следовало бы. В таком психологическом “раздрайве” и может появиться мысль, что “закончить жить и есть выход», хотя это может быть и желанием привлечь внимание – “крик о помощи”. Помогают в такой ситуации, как и близкие, так и специалисты психологической сферы (психологи, психотерапевты, психиатры)

В кризисном состоянии человеку важна поддержка, но не жалость. Можно подбодрить, помочь рассмотреть варианты выхода из ситуации, постараться “поселить’ в человеке мысль, что выходы могут быть разные. Часто достаточно выслушать и проявить участие.

Врач – психотерапевт УЗ «Брисовская больница №2» М.А. Шалаева

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кризис - это реакция на опасные события, которая переживается как болезненное состояние.
 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика