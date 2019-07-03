«Заминировал» школу. В Гродно подростка судят за шутку о бомбах в гимназии

Источник материала: Tut.by

Начался суд над подростком, который через соцсети сообщил о минировании гимназии № 9 в Гродно. Подробности первого заседания рассказывает «Вечерний Гродно».





Инцидент произошел 30 января этого года. Несовершеннолетний Дмитрий (все имена изменены) во ВКонтакте написал девочке из параллельного класса о том, что на территории гимназии заложены бомбы. В результате школьников и учителей, а их на тот момент в учебном заведении было более 700, эвакуировали. Взрывное устройство так и не нашли.

В суд 17-летнего парня не вызывали. Вместо него была законный представитель — его мама. Женщина работает медсестрой в БСМП. Кроме нее, в суд пришел отец мальчика — работник торфобрикетного завода «Вертелишки». Также вызвали свидетелей: четырех девочек 16−17 лет — выпускниц гимназии № 9, педагога-психолога и директора гимназии. Директор в суд не пришла, поскольку она в отпуске за пределами страны.

Несовершеннолетнего Дмитрия обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.



Фото: hrodna.life

Заседание началось с допроса матери обвиняемого. Женщина попросила приобщить к делу несколько документов — в том числе характеристику из гимназии, справки о доходах ее и отца, грамоты и дипломы за отличную учебу и примерное поведение, первые места по плаванию, призовые места в олимпиадах по русскому языку и литературе, похвальные листы. В школе подростка охарактеризовали как дисциплинированного, спокойного, уравновешенного, несколько замкнутого, застенчивого, с достаточно высоким уровнем интеллекта. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних и у психиатра-нарколога не состоял.

— Мальчик он хороший, спокойный, можно сказать, идеальный. Правда, с детства у него не было друзей. Водила его к психологу, разговаривала с учителями, все говорили, что все нормально. Мол, у вас ребенок особенный, вундеркинд: он же в три года знал все буквы, а в пять — читал. Увлекался психологией, философией, — говорит в суде мама мальчика. — У нас в семье всегда была дисциплина: мой отец в милиции работал, дочка юридический окончила. В школе никогда никого не обидел, не ударил. Я и подумать не могла, что он может так поступить.

В тот день женщину вызвали в школу. После ночной смены она пришла домой, увидела портфель сына, решила, что тот дежурный, потому рюкзак с собой не брал. К обеду пришла в гимназию. Тогда классный руководитель и рассказала, что в соцсетях сына нашли запись о взрывчатых устройствах.

— Но он только одной девочке писал, а потом написал, что это шутка. Сын не отрицал этого. Но как такое случилось, объяснить не мог. Говорил, что у него не было злого умысла. Просто в тот день был без настроения и решил пошутить. Он не собирался срывать уроки, — продолжает рассказ мама обвиняемого.



Фото: t.me/nexta_tv

По словам женщины, в последнее время сын часто замыкался в себе. Проблемы начались после того, как парень вступил в соцсетях в группу «Государство 3.0».

— Дочка увидела, что он состоит в этой группе. Но там ничего плохого нет. Учат, как стать богатым без образования. Сын прошел четыре уровня и был в лидерах, — рассказывает женщина.

17-летняя Маша, ученица параллельного класса, с которой Дмитрий переписывался, по делу проходит свидетелем. В тот день утром она, как обычно, пришла в гимназию. Начался первый урок, но учителя еще не было на месте. Девушка выглянула в окно и увидела там Диму без рюкзака. Написала ему во ВКонтакте, все ли в порядке, и спросила, почему он опаздывает.

— Было уже где-то 9.10. Мы с ним хорошо общались. Потом он перешел на шутки, не очень смешные. Мне стало не по себе. Я такого рода шутки не понимаю, — говорит девушка, отвечая на вопрос адвоката, что так сильно ее напугало в переписке с обвиняемым.

В соцсети он написал, что якобы в гимназии должны находиться по крайней мере четыре взрывных устройства с радиусом поражения и мощностью, достаточной для того, чтобы разнести учебное заведение на кусочки. Отсутствие рюкзака объяснил тем, что так легче будет выбегать из школы. Чуть позже написал ей, что пошутил. А еще через несколько сообщений, что звонит кое-каким людям и предупреждает их о кое-каких вещах, которые могут произойти. Эту переписку девушка показала своим одноклассницам, а на перемене девочки пошли к педагогу-психологу.

— Они были испуганы, показали на телефоне переписку, что по периметру школы заложены взрывчатые устройства. Они не знали, как поступить, поэтому пришли ко мне за помощью. Я знала, что он уже уходил из дома, решила, что мальчик запутался. Боялась, что может натворить что-то непонятное, и решила перестраховаться. В таких случаях я должна сообщить обо всем директору, — объясняет педагог-психолог гимназии № 9.

По ее словам, в тот день Дмитрий был спокоен, в обычном состоянии, и очень удивился, когда в кабинет, где он сидел с другим педагогом-психологом, вошла милиция.

Директор гимназии уже была в курсе — о заложенной бомбе ей рассказали другие учащиеся гимназии, и вызвала милицию. Оказалось, одна из четырех девочек, которые проходят по делу свидетелями, выложила переписку в общую группу одноклассников во ВКонтакте. После третьего урока всех учащихся и педагогический состав из школы эвакуировали.

Еще три бывшие 11-классницы гимназии рассказали в суде, что не были знакомы с обвиняемым лично. Говорят, мальчик он спокойный, ни с кем особо не общался. Знали, что уходил из дома и уезжал в Москву.

Зачем выложили переписку в общую группу, никто из них внятно объяснить не может. Говорят, испугались и решили предупредить одноклассников.

Последними зачитали показания директора гимназии № 9. На следствии женщина рассказывала, что после девятого класса парень хотел поступать в лицей № 1, но родители настояли на продолжении учебы в гимназии. В десятом классе его успеваемость снизилась, а в 11-м он перешел в класс с филологическим профилем.

Накануне инцидента Дмитрий стал опаздывать на уроки, а 17 января вовсе ушел из дома, никого об этом не предупредив. Оказалось, подросток уехал зарабатывать деньги в Москву. Там его и нашли спустя три дня.

После инцидента в гимназии была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что подросток не отдавал отчета своим действиям. Однако он не нуждается в стационарном лечении, достаточно амбулаторного.

Рассмотрение дела продолжится в суде в пятницу, 5 июля.