6 июля — День кооперации

Источник материала: Кировец

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем кооперации!

Потребительская кооперация Кировщины за свою многолетнюю историю доказала преданность кооперативным принципам и ценностям, она надежно служит многим поколениям.

Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама жизнь ставят перед потребкооперацией новые задачи грамотного вхождения в рынок, повышения конкурентоспособности.

Уважаемые работники потребкооперации! Благодаря вашему большому трудолюбию, компетентности решается одна из наиболее важных социальных задач — удовлетворение потребностей населения в товарах, необходимых для жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и дальнейших профессиональных успехов.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.