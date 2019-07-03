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6 июля — День кооперации

04.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

6 июля — День кооперации

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем кооперации!
Потребительская кооперация Кировщины за свою многолетнюю историю доказала преданность кооперативным принципам и ценностям, она надежно служит многим поколениям.
Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама жизнь ставят перед потребкооперацией новые задачи грамотного вхождения в рынок, повышения конкурентоспособности.
Уважаемые работники потребкооперации! Благодаря вашему большому трудолюбию, компетентности решается одна из наиболее важных социальных задач — удовлетворение потребностей населения в товарах, необходимых для жизни.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и дальнейших профессиональных успехов.
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем кооперации!...
 
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