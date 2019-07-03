Муж погибшей во время салюта: «Расследование только началось, виновные будут наказаны»

Источник материала: Tut.by

Сегодня целый день семья Натальи М., которая погибла во время салюта на День Независимости, занимается подготовкой похорон.



Фото: Дмитрий Фелькин

Погибшей Наталье М. было 64 года, женщина жила в Минске и салют пошла смотреть вместе с дочкой. Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Считается, что это травма, не совместимая с жизнью.

— Там упала женщина, люди разбежались, а над ней склонился водолаз и еще какие-то люди. Рядом стояла женщина, она держала в руках осколок и говорила: «Вот! Ее этим ударило!» На земле была лужа крови. Машина скорой помощи стояла у дороги, и медики пострадавшую быстро перенесли туда, — рассказывал TUT.BY очевидец Дмитрий Фелькин.

Сегодня муж Натальи М. целый день занимается подготовкой к похоронам. Когда TUT.BY связывался с мужчиной, он говорил, что «выбирает место на кладбище» и «оформляет документы».

— Расследование только началось, виновные будут наказаны, — говорит Юрий Иванович, супруг погибшей минчанки. — Дочка сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии.

Знакомая семьи сообщила: родные Натальи М. пока не готовы к общению.

Как сообщил Минздрав, дочке погибшей была оказана экстренная психологическая помощь, после с ней работали психологи и психотерапевты.

Напомним, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших , двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).