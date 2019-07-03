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Муж погибшей во время салюта: «Расследование только началось, виновные будут наказаны»
04.07.2019 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня целый день семья Натальи М., которая погибла во время салюта на День Независимости, занимается подготовкой похорон.
Погибшей Наталье М. было 64 года, женщина жила в Минске и салют пошла смотреть вместе с дочкой. Как
— Там упала женщина, люди разбежались, а над ней склонился водолаз и еще какие-то люди. Рядом стояла женщина, она
Сегодня муж Натальи М. целый день занимается подготовкой к похоронам. Когда TUT.BY связывался с мужчиной, он говорил, что «выбирает место на кладбище» и «оформляет документы».
— Расследование только началось, виновные будут наказаны, — говорит Юрий Иванович, супруг погибшей минчанки. — Дочка сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии.
Знакомая семьи сообщила: родные Натальи М. пока не готовы к общению.
Как сообщил Минздрав, дочке погибшей была оказана экстренная психологическая помощь, после с ней работали психологи и психотерапевты.
Напомним, Следственный комитет Беларуси
В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).
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Сегодня целый день семья Натальи М. занимается подготовкой к похоронам. Ее муж выбирал место на кладбище и оформлял документы.
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