ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Муж погибшей во время салюта: «Расследование только началось, виновные будут наказаны»

04.07.2019 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня целый день семья Натальи М., которая погибла во время салюта на День Независимости, занимается подготовкой похорон.


Фото: Дмитрий Фелькин

Погибшей Наталье М. было 64 года, женщина жила в Минске и салют пошла смотреть вместе с дочкой. Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Считается, что это травма, не совместимая с жизнью.

— Там упала женщина, люди разбежались, а над ней склонился водолаз и еще какие-то люди. Рядом стояла женщина, она держала в руках осколок и говорила: «Вот! Ее этим ударило!» На земле была лужа крови. Машина скорой помощи стояла у дороги, и медики пострадавшую быстро перенесли туда, — рассказывал TUT.BY очевидец Дмитрий Фелькин.

Сегодня муж Натальи М. целый день занимается подготовкой к похоронам. Когда TUT.BY связывался с мужчиной, он говорил, что «выбирает место на кладбище» и «оформляет документы».

— Расследование только началось, виновные будут наказаны, — говорит Юрий Иванович, супруг погибшей минчанки. — Дочка сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии.

Знакомая семьи сообщила: родные Натальи М. пока не готовы к общению.

Как сообщил Минздрав, дочке погибшей была оказана экстренная психологическая помощь, после с ней работали психологи и психотерапевты.

Напомним, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня целый день семья Натальи М. занимается подготовкой к похоронам. Ее муж выбирал место на кладбище и оформлял документы.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Заминировал» школу. В Гродно подростка судят за шутку о бомбах в гимназии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика