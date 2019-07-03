|
По делу о взрывах во время салюта появились задержанные
04.07.2019 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. Об этом
«В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними. 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту», — говорится в сообщении.
В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
Подозреваемые задержаны.
Судя по всему, подозреваемые — представители российской компании «Пиро-росс», поставлявшей фейерверки Министерству обороны Беларуси.
«Раз в год мы поставляем Министерству обороны большую партию фейерверков. Спецтранспорт с маячками и всеми стандартами. Заряды хранятся в Беларуси. Обычно где-то за две недели до праздничного события с нами связываются из Министерства обороны и просят подготовить сценарий. За четыре дня до события наши специалисты отправляются в Минск и уже на месте все контролируют. В этот раз была такая же схема», — рассказали изданию
Что произошло во время салюта 3 июля?
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
В Министерстве обороны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту», - рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)