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«Зарядное устройство могло сработать нестандартно из-за брака». Пиротехник о ЧП на День независимости

04.07.2019 20:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комиссия Министерства обороны продолжает служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске 3 июля. TUT.BY поговорил с пиротехником, который объяснил, как вообще работает салютная установка и что может привести к трагедии.


Фото: Павел Русак, "Минск-Новости"

Что известно о салютных установках, которые использовали 3 июля

  • Подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм).
  • Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен.
  • Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм). Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

Если объяснять простыми словами, салютная установка представляет собой грузовик, на который ставят мортиры, а в них загружают зарядное изделие. Изделие можно поместить только в мортиру своего диаметра. Как объясняет пиротехник, военные управляют салютной установкой с безопасного расстояния. При этом зарядные устройства взрываются автоматически — программой по взрыву на компьютере управляет оператор с расстояния 20−30 метров. Мортира, которую используют военные, железная.



Оказывается, в том, как проводят салюты военные и частники, есть разница. 3 июля салют организовывали военные. Военные могут использовать зарядные изделия более больших калибров. Например, 8,10, 12 дюймов. Если калибр большой, то нужна большая зона безопасности. 3 июля во время салютов зона безопасности ограничивалась радиусом 500 метров.

— Радиуса в 500 метров достаточно?

— Женщина как раз и погибла в радиусе 500 метров. Зона безопасности для больших калибров должна быть однозначно больше, - считает эксперт. —  Если заряд по какой-то причине остается внутри мортиры, то он может взорваться, и мортира разлетится на железные осколки. Это может привести к взрыву других зарядных устройств, которые находятся рядом. Частники используют мортиры из пластика и алюминия, которые не дают таких травматичных осколков на больших расстояниях. Такие осколки будут только в пределах небольшой зоны, и пострадать могут сами пиротехники, которые знают об этом и сознательно идут на риск.


Простыми словами мортиры представляют собой зеленые железные колбы. Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

— Как осколок от мортиры может отлететь на такое большое расстояние, как 500 метров?

— Это эффект взрыва. Если порох насыпать на землю и поджечь, он сгорит красивым огонечком. А если вы сожжете порох в закрытом пространстве, то уже будет эффект взрыва.

— Почему зарядное устройство может взорваться внутри мортиры?

— Из-за брака. Проблема не в мортире, а в некачественном изделии. В России были похожие случаи, когда на мероприятиях военные использовали такие же зарядные устройства, и тоже были проблемы, но эти данные не афишируются.

Наш собеседник видел видео со вчерашнего салюта и говорит, что зарядные изделия там работали нестандартно.

— На видео заметно, что одно зарядное изделие взрывается нестандартно, потом второе, потом третье. Далее, вероятно, произошла детонация установки, о чем свидетельствует взрывная волна. Как только зарядное изделие сработало нестандартно, нужно было остановить фейерверк.


Одна из салютный установок после салюта, 4 июля 2019 года. Фото: Радыё Свабода

По информации Минобороны, подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Взрывной волной выбило окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. В результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — осколок попал в сонную артерию. В Следственном комитете сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице.

Поставщиком фейерверков для празднования в Минске Дня независимости Беларуси была российская компания «Пиро-Росс». Эта частная компания уже много лет занимается поставками фейерверков под заказы Минобороны России, Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

В комментарии Office Life в «Пиро-Росс» заявили, что во время салюта в Минске применялись фейерверки собственного производства 2017 года выпуска. Компания осуществляет поставки продукции для нужд Минобороны Беларуси уже много лет. Сумма контракта около 20 млн российских рублей (свыше 300 тысяч долларов).

В компании «Пиро-Росс» отказались от подробных комментариев до выяснения всех нюансов ЧП. Там лишь заявили TUT.BY, что вся продукция — собственного производства и сертифицирована.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока комиссией Министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске 3 июля, мы поговорили с пиротехником. Он...
 
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