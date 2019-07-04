Среди гор мусора. Возле минской свалки устроили модный показ с авоськами

Источник материала: Tut.by

В Минске возле единственного действующего полигона отходов «Тростенецкий» прошел модный показ. В таком необычном месте дизайнеры презентовали модные образы с авоськами, чтобы обратить внимание на проблему пластиковых отходов. Мы посмотрели, как это выглядит, и узнали у рабочих завода, изменят ли подобные мероприятия отношение людей к экологии.





На полигон зрителей и журналистов везет трансфер. Больше 150 минчан заранее зарегистрировались, чтобы попасть на показ, а после него — на экскурсию по полигону. Среди них преимущественно молодые ребята, которым в среднем по 20 лет, есть и взрослые с маленькими детьми. По прибытии на завод возле полигона, выходя из трансфера, многие меняются в лице и прикрывают носы куртками и платками. Летом запах здесь еще тот, кто не готов в такому аромату — получает респиратор.

Показ устроили на территории мусоросортировочного завода. Декорации для мероприятия сделали из отобранных и спрессованных на заводе пластиковых бутылок, пакетов и алюминиевых банок.





На полигоне представили модные образы от 15 белорусских брендов: Historia Naturalis, Candy Lady, NELVA, Alena Goretskaya, «Макс Миронов», Zibra, «Кастрама» и другие.

Показ организован для того, чтобы показать людям, что это модно — пользоваться шопперами, экоторбами, авоськами вместо полиэтиленовых пакетов. Моделями на показе стали гимнастка Мелита Станюта, мисс мира Александра Чичикова, телеведущая Ольга Рыжикова и другие известные и не очень персоны.

Авоськи для мероприятия закупили у проекта «Добрая авоська», их создают слабовидящие женщины из Гродно. Каждый дизайнер по-своему декорировал сумку для модного показа. В продажу их пока никто не планировал запускать.



















Директор «Оператора вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич надеется, что презентация дизайнерских авосек вдохновит людей взять в магазине на один пакет меньше и заменить его многоразовой сумкой.

— Это решение позволит сократить количество отходов: в среднем один белорус выбрасывает до 400 пластиковых пакетов в течение года. В нашей стране специалисты прикладывают большие усилия, чтобы дать вторую жизнь использованным ресурсам. Но самое главное — это изменить наши потребительские привычки, ввести в моду отказ от лишнего пластика. Мы благодарны дизайнерам и моделям, законодателям мод, которые поддержали эту инициативу.

По ее словам, к идее показа прекрасно отнеслись как дизайнеры, так и руководство завода.



Наталья Гринцевич также вышла на подиум с авоськой

Собеседница добавляет, что проблема кроется не только в пластиковом пакете.

— Мы таким образом пытались привлечь внимание людей к проблеме образования отходов. Пакеты — это еще не весь мусор, но полимерные отходы сложно или вовсе невозможно переработать. Экскурсии мы проводим для того, чтобы показать, сколько отходов мы оставляем после себя. Люди об этом не задумываются, мол, если мусор на улице не валяется, то какая может быть проблема? Мы это хотели показать, — говорит Наталья Гринцевич.

Директор «Оператора вторичных материальных ресурсов» объясняет, что воспитывать осознанное потребление нужно с малого — вместо покупки пакета в магазине стоит взять авоську.





— Из продуктов лучше взять что-то в стеклянной упаковке, ее всегда можно переработать, то же самое с бумажной тарой. Но я имею в виду простую картонную упаковку — не тетрапак, без нанесения пленки. Если мы говорим про полимерную упаковку, то хорошо перерабатываются пластиковые бутылки, емкости из-под бытовой химии. У нас не перерабатываются упаковки из-под чая, кофе, разные тубы.

Гринцевич говорит, что у «Оператора вторичных материальных ресурсов» в планах и работа с ритейлом.

— Будем продвигать и дальше идею, чтобы фасовочные пакеты стали платными, чтобы все магазины имели альтернативу — либо бумажные пакеты, либо текстильные сумки. Еще одно наше предложение — отказ от одноразовой посуды в местах, где есть канализация и водоснабжение. Потому что эта посуда не перерабатывается, — рассказывает Наталья Гринцевич.





На показ вечером пришли посмотреть и рабочие. Каждый день они помогают превращать использованную пластиковую упаковку в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи. Среди них — Александр, он работает на заводе два года. Говорит, что за время работы сам изменил свое отношение к сортировке мусора и потреблению. Мужчина показом был явно заинтересован, как и модные блогеры, снимал происходящее на телефон.

— Я ожидал показ побольше, помасштабнее. Чтобы и моделей побольше. Было бы неплохо, чтобы дизайнеры показывали свои модели из чистого материала — нам не синтетика нужна, а качественные вещи. И надо, чтобы здесь было больше молодежи, чтобы они это видели.

Александр уверен, что одним таким мероприятием отношение к мусору не изменишь.

— Надо общаться, приобщать молодежь. Пока у них нет мотивации сортировать мусор, когда будет какое-то поощрение, тогда это будет эффективно.





Другие рабочие говорят, что такие показы нужно проводить по всей стране, а не только в столице.

Организовали экологическую кампанию «Покед, пакет» с модным показом возле «Тростенецкого» — движение за переработку отходов «Цель 99» совместно с «Белорусской палатой моды» и государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов». Следующим мероприятием в рамках проекта станет экскурсия для детей и их родителей на мусорный полигон «Тростенецкий» и мусоросортировочный завод в субботу, 6 июля. Транспорт предоставляют, нужно лишь зарегистрироваться .

Напомним, для Минска вопрос переработки мусора актуален. Единственный работающий полигон, куда привозят все отходы столицы — «Тростенецкий», его ресурсов хватит примерно до 2022 года. Также в будущем в столице планируют построить мусоросжигательный завод.



