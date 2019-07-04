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Новости с грядки. Белкоопсоюз готов закупить у населения все излишки сельхозпродукции

04.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белкоопсоюз готов закупить у населения все излишки сельхозпродукции, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Новости с грядки. Белкоопсоюз готов закупить у населения все излишки сельхозпродукции

«Президентом четко определена задача — закупить все излишки, в текущем году мы планируем безусловно ее выполнить. Закупим не менее 35 тыс. т картофеля, не менее 48 тыс. т овощей, не менее 80 тыс. т плодов и ягод, в том числе не менее 3 тыс. т дикорастущих ягод», — сказал Александр Скрундевский.

В этом году Белкоопсоюз заключил с фермерами более 500 договоров на поставку 16 тыс. т продукции.

Для удобства населения задействовано 700 приемо-заготовительных пунктов, в систему заготовок ежегодно в сезон дополнительно вовлекаются более 5 тыс. торговых объектов в сельской местности. Работают 750 штатных заготовителей и около 1 тыс. внештатных, чтобы у населения не было сложности со сбытом выращенной или собранной в лесу продукции. Каждое райпо организует в среднем от трех до десяти приемо-заготовительных пунктов — как стационарных, так и разъездных. Для оперативного реагирования организовали работу горячих линий в Белкоопсоюзе, облпотребсоюзах, райпо.

Недавно закончился сезон заготовки клубники — на 1 июля было заготовлено 1 тыс. 250 т ягоды (на 16% больше прошлогоднего показателя). При этом основной акцент был на товарную ягоду — заготовлено почти 600 т. Больше всего клубники было в Брестской области.

Уже стартовал сезон черники, пока заготовлено около 320 т. «Объемы пока небольшие, но первую ягоду население собирает для собственных нужд. Работа организована, думаю, объемы заготовки мы значительно увеличим», — отметил Александр Скрундевский.

Что касается закупочных цен на чернику, грибы, клюкву, то, как пояснил первый зампредседателя правления Белкоопсоюза, они в большей степени формируются внешним рынком, поскольку это экспортно ориентированная продукция. «Установленные цены на чернику ничуть не ниже прошлого года, в принципе, с учетом динамики рынка мы будем оперативно реагировать по ценам», — добавил он.

Источник: БелТА

 
 
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Белкоопсоюз готов закупить у населения все излишки сельхозпродукции, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза...
 
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