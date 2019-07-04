Взрыв на салюте и задержания, 25 лет Лукашенко в сельском хозяйстве и новые тарифы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера весь день страна переваривала трагедию на салюте в Минске . Расследование дела только началось, поэтому давайте вспомним, что вчера происходило в Беларуси (и не только) вокруг Дня Независимости (и не только).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

У нас — очередной прекрасный текст проекта «Четверть века» о 25-летнем уже руководстве Лукашенко страной. В этот раз разбирались, что происходило и менялось в сельском хозяйстве. А это главная отрасль белорусской экономики — по ее близости и важности для президента. Четверть века Александр Лукашенко с неиссякаемым энтузиазмом лично разносит нерадивых на селекторных совещаниях, ездит по полям, карает и награждает героев и антигероев от земли. Очевидные победы и болезненные поражения, большие деньги и неподъемные долги, сложные решения и вечные вопросы — здесь .





О СПОРТЕ

Знаете, кто стал новым главным тренером футбольного лондонского «Челси»? Лучший бомбардир в истории этого клуба ! Как думаете, получится у него на новом посту?

лондонского «Челси»? ! Как думаете, получится у него на новом посту? А вот вам красоты принесли! Вот здесь собрали снимки ярких теннисисток на уимблдонских кортах. Как и полагается на этом турнире, все — в белом. Видели же «золотой череп» от Hydrogen, элегантные вырезы на платьях Nike для Серены Уильямс и Наоми Осаки и все это модное-красивое ?





Все новости четверга, 4 июля

Кстати. На большие экраны вышла главная премьера июля — «Человек-паук: Вдали от дома». Пойдете смотреть в выходные? Тогда ловите парочку вопросов об этом герое , чтобы вы были подготовлены к фильму. А если вы такое кино не любите, то вот вам ссылочка на вчерашнюю «Экономику на пальцах» в записи , или же можем рекомендовать вам новый роман , который некоторые считают лучшей белорусской книгой последнего 10-летия. Сегодня же пятница, друзья, — хорошего дня!

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