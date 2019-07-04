ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв на салюте и задержания, 25 лет Лукашенко в сельском хозяйстве и новые тарифы - все за вчера

05.07.2019 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера весь день страна переваривала трагедию на салюте в Минске. Расследование дела только началось, поэтому давайте вспомним, что вчера происходило в Беларуси (и не только) вокруг Дня Независимости (и не только).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • У нас — очередной прекрасный текст проекта «Четверть века» о 25-летнем уже руководстве Лукашенко страной. В этот раз разбирались, что происходило и менялось в сельском хозяйстве. А это главная отрасль белорусской экономики — по ее близости и важности для президента. Четверть века Александр Лукашенко с неиссякаемым энтузиазмом лично разносит нерадивых на селекторных совещаниях, ездит по полям, карает и награждает героев и антигероев от земли. Очевидные победы и болезненные поражения, большие деньги и неподъемные долги, сложные решения и вечные вопросы — здесь.


О СПОРТЕ

  • Знаете, кто стал новым главным тренером футбольного лондонского «Челси»? Лучший бомбардир в истории этого клуба! Как думаете, получится у него на новом посту?
  • А вот вам красоты принесли! Вот здесь собрали снимки ярких теннисисток на уимблдонских кортах. Как и полагается на этом турнире, все — в белом. Видели же «золотой череп» от Hydrogen, элегантные вырезы на платьях Nike для Серены Уильямс и Наоми Осаки и все это модное-красивое?


Все новости четверга, 4 июля

Кстати. На большие экраны вышла главная премьера июля — «Человек-паук: Вдали от дома». Пойдете смотреть в выходные? Тогда ловите парочку вопросов об этом герое, чтобы вы были подготовлены к фильму. А если вы такое кино не любите, то вот вам ссылочка на вчерашнюю «Экономику на пальцах» в записи, или же можем рекомендовать вам новый роман, который некоторые считают лучшей белорусской книгой последнего 10-летия. Сегодня же пятница, друзья, — хорошего дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера весь день страна переваривала трагедию на салюте в Минске. Расследование дела только началось, поэтому давайте вспомним, что вчера происходило в Беларуси (и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Среди гор мусора. Возле минской свалки устроили модный показ с авоськами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские спортивные костюмы распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика