Взрыв на салюте и задержания, 25 лет Лукашенко в сельском хозяйстве и новые тарифы - все за вчера

Вчера весь день страна переваривала трагедию на салюте в Минске. Расследование дела только началось, поэтому давайте вспомним, что вчера происходило в Беларуси (и не только) вокруг Дня Независимости (и не только).
А помните танк, который едва не вылетел на тротуар на улице Сурганова возле Дома печати, где в этот момент находились люди? Вот здесь мы попробовали разобраться, почему боевую машину могло занести. Слава богу, обошлось без трагедии.
А еще мы поговорили с председателем «Беллегпрома» о белорусской одежде и секонде: том, как наши производители намерены продвигать свою продукцию, почему модели на экспорт отличаются от тех, которые продают в наших магазинах, и почему не стоит покупать вещи в секонд-хенде. «Наши люди почему-то считают, что „Беллегпром“ — это плохо, а секонд-хенд — это модно. Мы хотим купить европейскую одежду, а почему мы хотим именно ее, а не свое? Я соглашусь, что там есть более креативные модели, но далеко не все лучше, чем у нас». А вы с ней согласны?
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
У нас — очередной прекрасный текст проекта «Четверть века» о 25-летнем уже руководстве Лукашенко страной. В этот раз разбирались, что происходило и менялось в сельском хозяйстве. А это главная отрасль белорусской экономики — по ее близости и важности для президента. Четверть века Александр Лукашенко с неиссякаемым энтузиазмом лично разносит нерадивых на селекторных совещаниях, ездит по полям, карает и награждает героев и антигероев от земли. Очевидные победы и болезненные поражения, большие деньги и неподъемные долги, сложные решения и вечные вопросы — здесь.
Теперь о жилье. Сколько бы мы ни писали о домах белорусов, всегда найдутся те, кто в комментариях напишет: «Да я бы такой в два раза дешевле построил!». Ну, думаем, сейчас такие вряд ли найдутся: кто еще сможет построить полноценный дом за 11 тысяч долларов? А вот парень, у которого это получилось!
А вот вам красоты принесли! Вот здесь собрали снимки ярких теннисисток на уимблдонских кортах. Как и полагается на этом турнире, все — в белом. Видели же «золотой череп» от Hydrogen, элегантные вырезы на платьях Nike для Серены Уильямс и Наоми Осаки и все это модное-красивое?