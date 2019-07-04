|
Дожди и прохлада. Погода в Могилеве в выходные
05.07.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как вам такая погода? Или, может, ждете жару? А ее не будет — как минимум ближайшую неделю. В Могилеве ожидается прохладная погода с дождями, при этом столбик термометра не поднимется выше отметки +20°С.
Сегодня, 5 июля, будет максимум +19°С, переменная облачность. А вот ночью прогнозируют грозу.
В субботу ожидаются +11…+16°С, переменная облачность и кратковременные дожди.
В воскресенье днем прогнозируют грозу. При этом потеплеет — +11…+19°С, будет переменная облачность.
В понедельник, 8 июля, также ожидаются гроза и небольшие дожди. Максимальная температура воздуха снизится на градус — до +18°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни столбик термометра не поднимется выше +20 градусов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)