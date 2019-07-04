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Дожди и прохлада. Погода в Могилеве в выходные

05.07.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как вам такая погода? Или, может, ждете жару? А ее не будет — как минимум ближайшую неделю. В Могилеве ожидается прохладная погода с дождями, при этом столбик термометра не поднимется выше отметки +20°С.


Фото: ru.tsn.ua

Сегодня, 5 июля, будет максимум +19°С, переменная облачность. А вот ночью прогнозируют грозу.

В субботу ожидаются +11…+16°С, переменная облачность и кратковременные дожди.

В воскресенье днем прогнозируют грозу. При этом потеплеет — +11…+19°С, будет переменная облачность.

В понедельник, 8 июля, также ожидаются гроза и небольшие дожди. Максимальная температура воздуха снизится на градус — до +18°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В ближайшие дни столбик термометра не поднимется выше +20 градусов.
 
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