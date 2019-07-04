Бр-р-р, холодно! Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Увы, нынешние выходные будут точно не пляжными: термометр покажет не выше +16ºС градусов, сообщает pogoda.by.

В субботу, 6 июля, дождь, возможна гроза. Ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем плюс 12−14ºС.

В воскресенье, 7 июля, в прогнозе также осадки и сильный ветер. Днем термометр покажет до 16 градусов тепла.

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