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Бр-р-р, холодно! Погода в Витебске в выходные
05.07.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Увы, нынешние выходные будут точно не пляжными: термометр покажет не выше +16ºС градусов,
В субботу, 6 июля, дождь, возможна гроза. Ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем плюс 12−14ºС.
В воскресенье, 7 июля, в прогнозе также осадки и сильный ветер. Днем термометр покажет до 16 градусов тепла.
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Увы, но нынешние выходные будут точно не пляжными: термометр покажет не выше +16 градусов.
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